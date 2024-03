PAVIA. Autoguidovie – Deviazioni Linee urbane 1,3c,6,10 e CHIUSURA CORSO STRADA NUOVA dalle 08:30 di martedì 12 alle 17:00 di mercoledì 13 Marzo

Linee urbane 1,3c,6,10 e Noctibus



(mi-lorenteggio.com) Pavia, 11 marzo 2024. Si comunica alla gentile clientela che nelle giornate del 12 e 13 Marzo 2024, verrà effettuata una sessione di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione di corso Strada Nuova, come da ordinanza 204/2024 del Comune di Pavia.



Le linee 1, 3c, 6,10 transitanti effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

LINEA URBANA 1

Le corse provenienti dai Capolinea di S.Genesio e Montemaino giunte in Piazza Castello

proseguiranno per Viale Matteotti, Viale C. Battisti, Piazzale Minerva, Viale della Libertà,

Lungo Ticino Visconti, Ponte Coperto dove riprenderanno il normale percorso di linea.

Al ritorno percorso inverso.

LINEA URBANA 3C

Le corse provenienti da Viale Gorizia proseguiranno per Piazza E. Filiberto, Piazza Castello,

viale Matteotti dove riprenderanno il normale percorso di linea. Al ritorno le corse giunte in

piazza Minerva proseguiranno per via C.Battisti, Matteotti, piazza Castello, E. Filiberto,

viale Gorizia dove riprenderanno il normale percorso di linea.

LINEA URBANA 6

Le corse provenienti dal Capolinea Tavazzani, giunte in Piazza Castello, proseguiranno per

Viale Matteotti, Viale C. Battisti, viale Libertà, via Montebello della Battaglia, via Cavallini,

Viale Manzoni dove riprenderanno il normale percorso di linea.

Al ritorno percorso inverso.

LINEA URBANA 10

Le corse provenienti dal Capolinea Borromeo, giunte in Viale Gorizia, proseguiranno per lo

stesso, poi interno di Piazza E. Filiberto, via Gilardelli dove riprenderanno il normale

percorso di linea.

Al ritorno percorso regolare.

LINEA a chiamata Noctibus

La linea non accetterà prenotazioni per, Strada Nuova, via Mazzini, corso Cavour