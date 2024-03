SANGALLI SPA APPRODA NEL METAVERSO

Nuovo sito web per l’azienda di Mapello specializzata in asfaltature che, fedele alla sua vocazione per innovazione e tecnologia, mette a disposizione un “ufficio

virtuale” per accorciare le distanze con chi vuole entrarvi in contatto

(mi-lorenteggio.com) Mapello, 11 marzo 2024. Un ufficio virtuale nel Metaverso e un Blog dai contenuti trasversali in cui le informazioni riguardanti l’azienda vanno di pari passo con l’evoluzione del comparto e testimonianze di alcuni dei suoi player principali: nuovo sito per

Sangalli SPA che, nel nome dell’innovazione, della sostenibilità e della tecnologia, rivede la propria immagine.

Ampia l’attenzione riservata alle persone e alle opportunità di poter collaborare

con l’impresa di Mapello, grazie ad una sezione che offre una panoramica delle

posizioni aperte ed un format libero per far pervenire i curricula. Rilevante

anche il focus sulla sostenibilità, a partire dall’opportunità di scaricare il primo

Rapporto di Sostenibilità stilato dall’azienda nel 2023. Primo piano anche per il

“Canale di Segnalazione” (Whistleblowing), cui è dedicata una apposita

piattaforma di segnalazione delle violazioni e delle irregolarità nell’ambito delle

attività dell’Azienda.

“I passi in avanti compiuti negli ultimi anni dovevano avere un corrispettivo

anche nella nostra immagine. Il nuovo sito www.sangallispa.it è espressione dei

pilastri che definiscono il percorso che abbiamo compiuto e stiamo

proseguendo. Lo si comprende visionando i temi del menù e l’inserimento di

servizi innovativi, come l’ufficio virtuale e il Blog, il cui obiettivo è quello di

andare “oltre” l’azienda, grazie ad interviste a figure di valore ed articoli su

tematiche di interesse comune. “Fare squadra” rimane per noi una priorità a

tutti i livelli” dice Raffaella Donghi, CFO di Sangalli SPA.

