18 marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus: le iniziative a Rho

L’Amministrazione comunale la celebra con una cerimonia al Memoriale “Grande Parentesi” nei Giardini Giovanni Pesce di Corso Europa

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 marzo 2024 – L’Amministrazione Comunale di Rho ricorda con una cerimonia tutte le persone che sono decedute a causa dell’epidemia di COVID e ringrazia lo straordinario impegno degli operatori sanitari negli ospedali e nelle strutture medico sanitarie, pubbliche e private, della comunità di Rho, le associazioni, i volontari e tutti coloro che hanno collaborato con grande generosità ad affrontare l’emergenza.

La cerimonia prevede la posa di una corona al Memoriale “Grande Parentesi”, accompagnata dal Silenzio suonato dal trombettista del Corpo Musicale Santa Cecilia di Passirana, e gli onori alle vittime.

Seguiranno i discorsi commemorativi alla presenza del Vicesindaco Maria Rita Vergani e di alcuni rappresentati del personale medico sanitario.

Il Memoriale, inaugurato il 26 giugno 2021, è stato realizzato da Grazia Varisco, artista di grande prestigio, scelta con la collaborazione del Museo della Permanente di Milano.

È prevista l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sulla facciata del Palazzo comunale e negli altri edifici pubblici per onorare la memoria di tutte le vittime del Coronavirus.

Per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19 è stata istituita, con la legge n. 35 del 2021, la Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19, fissata il 18 marzo di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo portando via affetti perduti senza neanche la possibilità per i loro cari di rivolgere loro un ultimo saluto.

Redazione