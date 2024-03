Di Marco (M5s) espulso dall’Aula del Consiglio regionale: «Gesto di disobbedienza civile, in risposta a mozione strumentale»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2024 – Di Marco (M5s Lombardia): «Ho scelto di manifestare, con questo gesto simbolico e pacifico di disobbedienza civile, occupando i banchi della Giunta, la mia vicinanza a tutte le persone che manifestano oggi e che manifesteranno domani, in difesa di tutte le idee, meglio se contrarie dalle mie. Spiace che questo abbia agitato gli animi di alcuni esponenti della maggioranza, in particolare dell’Assessore La Russa.

La mozione presentata dalla Lega è un concentrato di banalità strumentali, dove si mettono insieme recenti fatti di cronaca come Pisa, Torino e Milano molto diversi da loro, volta a polarizzare un confronto fra tifoserie che per noi è irricevibile e svilente.

Se vogliamo parlare di sostegno alle Forze dell’Ordine dobbiamo parlare di nuove assunzioni o del contratto che non è ancora stato rinnovato o degli stipendi bassi. Oppure, in Regione Lombardia, del ripristino dei fondi tagliati alla Polizia Locale dal centrodestra. Questo a nostro avviso significa sostenere il prezioso lavoro delle nostre Forze dell’Ordine.

Oggi invece abbiamo assistito allo sfogo strumentale di una parte politica già in campagna elettorale. Motivo per cui abbiamo votato contro» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, dopo essere stato espulso dall’Aula in seguito all’occupazione dei banchi della Giunta.

Redazione