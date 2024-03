Feltrinelli Librerie eventi Milano: Rassegna “Quanti misteri puoi risolvere in 6 settimane?”

(mi-lorenteggio.com) Milano 12 marzo 2024 – Quanti misteri puoi risolvere in 6 settimane?È questa la sfida che Feltrinelli Librerie lancia ai propri lettori, trasformandola in un’occasione per celebrare uno dei genere letterari più popolari e amati.

Cultori fedeli del giallo o curiosi neofiti hanno tempo fino al 7 aprile per raccogliere la reading challenge e approfittare del nutrito palinsesto di appuntamenti e iniziative dedicate alle mille sfumature del genere che animeranno le Feltrinelli di tutt’Italia e il sito e-commerce feltrinelli.it, assieme a un’articolata proposta bibliografica che spazia dai gialli classici ai sottogeneri come l’hard boiled,il noir e il poliziesco, fino ai gialli storici per viaggiare indietro nel tempo e ai cosy crime divertenti e umoristici.

In questo ampio ventaglio di possibilità, quali titoli scegliere? Qualche suggerimento arriverà dal mondo social, dove content creators appassionati del genere selezioneranno e mostreranno liste personali TBR – to be read – dei libri da non perdere. Su TikTok, si sfideranno anche in una book battle come veri investigatori: quanti indizi saranno necessari per indovinare il titolo del romanzo crime su cui sono stati sfidati?

Ma il lettore non verrà lasciato solo di fronte a enigmi, colpi di scena, suspance: martedì 19 alle ore 18:30 in piazza Piemonte Lodovico Festa presenta Freddo al cuore (Marsilio), il racconto di alcuni snodi della storia e politica italiane sullo sfondo della criminalità organizzata del Sud-Est milanese. Sempre in piazza Piemonte mercoledì 20 alle ore 18:30 è la volta di Luca Bianchini con Il cuore è uno zingaro (Mondadori). Un omicidio di una vecchia gloria della musica pop italiana per il maresciallo Clemente. Lunedì 25 alle ore 18:30 in viale Sabotino infine Lorenzo Scano presenta Una mattina come questa (Rizzoli): un ritorno nella Cagliari dei bassifondi tra desiderio di riscatto e fiducia nella forza dei legami umani. Scopri di più e consulta il calendario di tutti gli appuntamenti su feltrinelli.it

