Pi greco Day – 14 marzo 2024: esperimento diffuso all’Università Statale di Milano

il dipartimento di Matematica “Federica Enrigues” dell’Università Statale di Milano

organizza

L’esperimento dell’ago di Buffon per l’approssimazione di Pi greco

Università Statale di Milano

Via Golgi 19, Via Celoria 20, Via Saldini 50, Via Festa del Perdono 3



Evento gratuito e aperto al pubblico

L’evento verrà replicato in quattro luoghi all’interno dei campus dell’Università di Milano (Via Golgi 19, Via Celoria 20, Via Saldini 50, Via Festa del Perdono 3).

L’esperimento dell’ago di Buffon è un affascinante metodo di approssimazione del valore di π (pi greco) che consiste nel lanciare a caso degli oggetti di forma allungata su un piano suddiviso in strisce, permettendo così di stimare il valore di π attraverso la probabilità di intersezione tra gli oggetti e le linee del piano.

Dalle ore 11.00, i passanti saranno invitati a collaborare all’approssimazione lanciando bastoncini di legno su una sezione a strisce del pavimento appositamente predisposta. I ricercatori raccoglieranno e analizzeranno i dati in collaborazione utilizzando un foglio di calcolo condiviso, affinando dinamicamente la stima di Pi e condividendo i risultati con i partecipanti in tempo reale.

Le attività si concluderanno all’orario simbolico delle 3:14 p.m. con un flashmob contemporaneo nelle varie postazioni.

