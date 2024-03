Rho. Al via “CONCERTICA, parole e musica in salotto”

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 12 marzo 2023 Donne che hanno qualcosa da dire. E da cantare. Prende il via Concertica, una rassegna di musica e dibattiti nel salotto di Villa Burba che vedrà protagoniste diverse cantautrici e associazioni del territorio impegnate sui temi dei diritti e delle pari opportunità. “L’idea nasce da un gruppo di cantautrici già attive in città, che hanno dato vita a una comunità di artiste a partire dall’evento Dinamica Contest dello scorso 30 Settembre a Rho– racconta l’assessora alla cultura Valentina Giro -. Il desiderio di unire musica e impegno sociale le porta a elaborare una proposta nuova, che tiene insieme voci di donne da fronti diversi: si parlerà di violenza, di tabù e pregiudizi, di gender gap e famiglie arcobaleno insieme ad associazioni ed esperte attive su questi temi. Siamo felici di sostenere questa rassegna che vede le donne protagoniste nella cornice di Villa Burba”. Un appuntamento al mese, 4 venerdì sera da marzo a giugno, nella formula Talk + Concerto, nella Sala Del Camino di Villa Burba, in corso Europa 291 a Rho. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero. “Crediamo che la musica sia tra le migliori forme per creare, consolidare e unire una collettività ricca di sfumature, così come lo è il mondo delle cantautrici, a cui abbiamo deciso di dedicare le nostre iniziative”, dicono le organizzatrici. Il progetto è proposto dal gruppo “Dinamica, Cantautrici in Movimento” e realizzato in collaborazione con “Il Circolone” di Legnano, con la partecipazione del centro Antiviolenza Hara, dell’associazione Eva in Rosso e Famiglie Arcobaleno. Questo il programma della rassegna: VENERDÌ 22 MARZO 2024 ” RICOMINCIO DA ME “, INSIEME CONTRO LA VIOLENZA CONCERTO DI BEATRICE CAMPISI E FRANCESCA INCUDINE INTERVIENE IL CENTRO ANTIVIOLENZA HARA VENERDÌ 19 APRILE 2024 ” GENDER GAP “, IL DIVARIO DI GENERE IN MUSICA CONCERTO DI LAURA B, SUE E VEA – OPEN ACT MARTA DE LLUVIA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FEMITA VOL.2” DI LAURA PESCATORI VENERDÌ 10 MAGGIO 2024 ” COSE DA FEMMINE “, I TABÙ DEL LINGUAGGIO CONCERTO DI SARA ROMANO E ELISA BONOMO INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE CULTURALE EVA IN ROSSO VENERDÌ 22 GIUGNO 2024 “ FAMIGLIE A FORMA D’AMORE “, POSTO E RISPETTO PER TUTTE CONCERTO DI SHANTI / SBAZZEE / VIÒ INTERVENGONO L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO GIULIA TURRI – FOTOGRAFA, PRESENTE CON L’ESPOSIZIONE DEL PROGETTO OHANA