TRENI, TRATTA CODOGNO – CREMONA – MANTOVA, L’ASSESSORE REGIONALE LUCENTE: PRONTI A INTERVENIRE IN CASO DI DISAGI E CRITICITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 marzo 2024 – “Rinnovo il mio impegno, insieme agli uffici preposti, a monitorare l’andamento del servizio nel corso dell’intera durata dei lavori sulla tratta ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova. Il nostro obiettivo è ridurre i disagi ai pendolari e ai viaggiatori”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, in merito alla mozione discussa e approvata in Consiglio regionale, sul tema ‘Interventi urgenti per i pendolari della tratta ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova’.

A partire dal 14 gennaio, infatti, sono stati attivati i servizi sostitutivi nella tratta interessata ai lavori, tra Bozzolo e Mantova.

“Il servizio ferroviario – ha ricordato l’assessore Lucente – è stato totalmente sostituito con gli autobus, adeguando specifici orari alle esigenze dell’utenza scolastica. Allo stato attuale non risultano specifiche problematiche in merito al servizio o eventuali episodi di affollamento. Sarà in ogni caso cura e impegno degli uffici dell’Assessorato, in collaborazione con gli enti e le aziende interessate, proseguire il monitoraggio sull’andamento del servizio”.

“In caso di eventuali disagi o criticità – ha concluso – sapremo individuare le soluzioni migliori per rendere un servizio efficiente e puntuale”.

Raddoppio Cremona-Mantova, Pollini (M5s): «Mozione del centrodestra troppo debole, ferrovia sia priorità rispetto all’autostrada»

“Serviva mettere nero su bianco che la vecchia tratta sarebbe rimasta attiva durante i lavori, altrimenti il rischio è che ultimata l’opera non ci siano più i pendolari. Serviva dire chiaramente che il progetto di un’opera, la Cremona-Mantova ovvero l’autostrada con il buco in mezzo, non può interferire con la realizzazione di un raddoppio ferroviario che deve essere portata a compimento subito e secondo le esigenze dei cittadini, non quando il partito del cemento avrà finito di fare i propri comodi con il fallimentare progetto di un’autostrada, la Cremona-Mantova, che, ribadiamolo, non esiste. La mozione della maggioranza riporta tempi stimati per la realizzazione del raddoppio al 2030, che però non coincidono con la realtà delle ultime stime al 2036-2038. Quanto proposto dalla maggioranza non porta a una reale soluzione delle criticità esistenti, motivo per cui abbiamo scelto di non votare il testo della mozione. Riteniamo che l’impegno di Regione Lombardia dovrebbe essere quello agire in tutte le sedi affinché questo intervento sia prioritario e accelerato rispetto ad ogni altra infrastruttura in progetto nel territorio in questione e, in particolare, rispetto l’autostrada regionale Cremona Mantova» così la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini, al termine della discussione della mozione “Interventi urgenti per i pendolari della tratta ferroviaria Codogno-Cremona-Mantova”.

Redazione