ASSEMBLEA REGIONALE M5S LOMBARDIA CON GIUSEPPE CONTE – SABATO 23 MARZO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2024 – Il Movimento Cinque Stelle della Lombardia, si riunirà in assemblea regionale il prossimo sabato 23 marzo. Sarà presente i capo politico del Movimento Cinque Stelle: Giuseppe Conte.

A comunicarlo è il coordinatore regionale del Movimento, Dario Violi (M5s): «Il Movimento Cinque Stelle lavora per proseguire il proprio percorso di organizzazione a livello territoriale. Un percorso fondamentale per tornare a dare voce al nostro progetto prima sui territori, quindi all’interno delle Istituzioni a cominciare dai Comuni. È evidente che progetti e idee debbano poggiare su di una struttura, la cui realizzazione necessita di tempo, ma anche di risorse e persone sulle quali puntare per garantire in futuro il necessario ascolto e coinvolgimento dei cittadini. Per questo l’invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini della nostra regione. Sarà un momento molto importante di condivisione, al quale ognuno è chiamato a poter dare il proprio contributo».

L’appuntamento è fissato per sabato 23 marzo, dalle ore 9.30, presso la sala convegni dell’Hotel Barone di Sassj in via Vittorio Padovani, 38 a Sesto San Giovanni. La scaletta prevede in apertura dei lavori l’intervento dei portavoce eletti in Lombardia, quindi dei coordinatori provinciali. La mattinata si chiuderà con le parole del capo politico del Movimento Cinque Stelle: Giuseppe Conte.

Nel pomeriggio previsti workshop, tavoli tematici e un focus sulle prossime elezioni amministrative ed europee.

Redazione