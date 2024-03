INFRASTRUTTURE, PRESENTATO LIBRO BIANCO DI UNIONCAMERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2024 – “Siamo convinti come Regione Lombardia che le infrastrutture siano il motore della competitività a sostegno dei nostri territori, dei cittadini e delle imprese”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, intervenendo a Milano alla presentazione del ‘Libro Bianco’ di Unioncamere Lombardia.

“Per quanto riguarda le infrastrutture – ha spiegato Terzi – ci stiamo muovendo in due direzioni. Da un lato, lavoriamo per realizzare nuove opere fondamentali come, per esempio, la Pedemontana Lombarda, la Bergamo-Treviglio, la Cremona-Mantova o il Tibre. Dall’altro invece siamo impegnati per garantire la manutenzione delle infrastrutture esistenti. Non possiamo infatti dimenticare che occorre prestare grande attenzione all’aspetto manutentivo: in questo senso ricordo i recenti stanziamenti a favore delle strade, dei ponti e dei manufatti provinciali”.

“Quella di oggi è una giornata importante, in cui si è fatto il punto sulle attività svolte da Unioncamere e da Uniontrasporti attraverso un’analisi puntuale dell’infrastrutturazione del territorio lombardo. Le infrastrutture sono essenziali per consentire alla Lombardia di mantenere e anzi incrementare i primati economici e sociali che detiene a livello italiano ed europeo. Ringrazio Unioncamere per il prezioso contributo: andiamo avanti verso obiettivi comuni”.

Redazione