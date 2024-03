Rozzano. Hashish e cocaina in casa: arrestato

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2024 – Ieri a Rozzano (MI), la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 64 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova, nel corso di un’attività finalizzata alla repressione dello spaccio di droga, hanno individuato un appartamento in via dei Mandorli a Rozzano, quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle ore 13:30 i poliziotti di piazza Venino, dopo essersi appostati nei pressi dell’appartamento, hanno notato il 64enne uscire da casa per poi tentare di richiudere tempestivamente la porta alla vista degli agenti.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un pezzo di cocaina da 91 grammi, 11 grammi di hashish, poco più di 6 grammi di cocaina suddivisa in 16 involucri di carta stagnola, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.