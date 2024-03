AZIONE: EVENTI POLITICI NEL SUDEST MILANO

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 14 marzo 2024 – Due eventi politici di rilevanza imminente.

Il primo evento è il Congresso a San Donato e il Dibattito Pubblico sui Trasporti, che avrà luogo il 16 marzo dalle ore 10 presso il Trefor Cafe di Via Triulziana 8. Il dibattito vedrà la partecipazione di Carmine Pacente (Consigliere milanese), Marco Griguolo (Consigliere metropolitano con delega alla mobilità), Francesco Ascioti (Segretazione di Azione a Milano) e l’Assessore alla Mobilità di San Donato, Massimiliano Mistretta. Questo incontro sarà un’opportunità unica per approfondire le questioni cruciali legate ai trasporti nella nostra città e per ascoltare le proposte dei nostri leader politici, anche sul tema stadio.

Il secondo evento è il Congresso a San Giuliano e il Dibattito Pubblico sul tema dei Fondi Europei e della Rigenerazione Urbana, che si terrà sabato 23 marzo dalle ore 10 presso Luogo Comune di Piazza Vittorio Alfieri. Interverranno nuovamente Pacente e Ascioti, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici di San Giuliano, Andrea Garbellini. Questa occasione offrirà una piattaforma per discutere le opportunità offerte dai fondi europei e per esplorare strategie per la rigenerazione urbana nel contesto attuale.

Redazione