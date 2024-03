OLONA WALKING: Camminate nel Plis del Basso Olona con guide narranti volontarie

Da domenica 17 marzo, alla scoperta di storia, agricoltura, natura e monumenti dell’ingegno umano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 marzo 2024. Il Plis del Basso Olona è un parco che molti cittadini frequentano per camminate in mezzo alla natura, magari senza conoscerne la storia e gli sviluppi. Il Comune di Rho e quelli di Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago hanno scelto di valorizzarlo facendolo conoscere meglio dai residenti della zona e non solo. In collaborazione con gli Amici del Plis coordinati da Pietro Occhio, le quattro Amministrazioni comunali propongono alcune occasioni per camminare in gruppo e scoprire i segreti del territorio.

Sotto il logo “Olona Walking” sono comprese alcune camminate, previste il 17 e il 22 marzo, il 21 aprile, il 3, il 19 e il 24 maggio, il 16 e il 21 giugno. Obiettivo, grazie alle “Voci del Plis”, ovvero le guide narranti volontarie, è conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano del nostro territorio.

Chi volesse partecipare deve effettuare una prenotazione obbligatoria (ma gratuita) al numero 366 – 5923 991 anche tramite WhatsApp. I percorsi sono accessibili a persone disabili, in carrozzina o con ridotta capacità motoria. Sono previsti percorsi dedicati a loro con ritrovo all’incrocio tra via Mattei e via Molino Prepositurale.

I luoghi di incontro per i gruppi sono i seguenti: Rho incrocio via Mattei/via Molino Prepositurale; Vanzago cortile di palazzo Calderara; Pregnana piazza della Chiesa; Pogliano piazza del Comune con trasferimento in bicicletta al parco. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’orario di partenza. E’ consigliabile arrivare con scarpe comode, cappellino, borraccia, giubbetto rifrangente.

Si parte il 17 marzo con tre gruppi: da Rho un gruppo al massimo di 25 persone, per compiere 2,5 chilometri nell’arco di due ore; un secondo gruppo con al massimo 15 persone, tra cui persone in carrozzina, per compiere un percorso più breve, pari a 1,5 chilometri, nello stesso arco temporale; un terzo gruppo partirà da Vanzago alle 14.30 per percorrere 4 chilometri in due ore e mezza.

Il 22 marzo è previsto un gruppo con partenza da Rho alle 9.30, per percorrere in due ore 2,5 chilometri. Le altre date con tutti gli orari sono indicati nella locandina.

“La collaborazione tra i Comuni per la valorizzazione del Plis sta dando buoni frutti – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Camminare insieme alla scoperta del nostro territorio è una occasione unica. Ringrazio Pietro Occhio e gli Amici del Plis per essersi resi disponibili a raccontare luoghi che ci sono molto cari: l’invito è a farsi avanti e a prenotare per garantirsi l’opportunità di conoscere i segreti di un’area aperta a tutti, che nasconde grande ricchezza storica, fra chiuse e antichi mulini”.

Redazione