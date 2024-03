Rho. Villa Burba tra i luoghi del FAI per le Giornate di Primavera

(mi-lorenteggoi.com) Rho, 14 marzo 2024 Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano: tra i 750 luoghi visitabili, sparsi in 400 città, ci sarà anche il complesso di Villa Burba di Rho, in corso Europa 291.Gli edifici e il parco saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari coinvolti in questa XXXII edizione delle Giornate FAI di Primavera. A fare da ciceroni saranno gli studenti del Liceo Rebora, adeguatamente preparati per raccontare le meraviglie di questo luogo. Il Fondo per l’Ambiente Italiano seleziona di volta in volta luoghi che “raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese, un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato”. “Villa Burba sarà protagonista in uno dei più importanti eventi che valorizzano il patrimonio culturale italiano. Dopo i grandi restauri del 2023, vogliamo far conoscere ancora meglio il nostro piccolo gioiello, che racchiude elementi di arte, storia e natura: gli studenti ciceroni del Liceo Rebora si sono preparati al meglio per accompagnare i visitatori a conoscere il luogo – commenta l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – Quest’anno la tradizionale Festa della Burba è stata ripensata per lasciare spazio alle giornate FAI di Primavera, che segnano la riapertura definitiva della Villa dopo i lavori e l’inizio di una nuova stagione culturale. L’idea è che nel 2024 la festa della Burba sia tutto l’anno, con una programmazione di iniziative coinvolgenti, tra laboratori ed esperienze destinate soprattutto alle famiglie, che presto presenteremo. Ringrazio il FAI per aver scelto la Villa come bene da valorizzare, dopo il teatro De Silva e il Palazzo municipale negli anni scorsi. La delegazione mostra una grande attenzione e impegno verso la nostra città, frutto di una collaborazione che ci auguriamo continui a lungo”. La comunicazione del FAI sulle Giornate di quest’anno riporta le parole del presidente Marco Magnifico. Eccole: “Raccontare il patrimonio culturale per educare la collettività a proteggerlo e a prendersene cura: da questa necessità nacquero nel 1992 le Giornate FAI di Primavera dando vita, e poi corpo, e poi forza ad una impressionante struttura di volontariato – le Delegazioni del FAI -, che con entusiasmo e pervicacia eccezionali in questi trentadue anni hanno aperto al pubblico 15.540 luoghi dimenticati o difficilmente visitabili raccontandoli, appunto, con semplicità e passione a ben 12 milioni e 515.000 di cittadini. Ai benefici di questo raccontare se ne è ora aggiunto un altro: quello della fisicità e del ruolo che essa ha per un vero apprendimento.” A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero a partire da 3€ utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi, e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali. Le Giornate FAI di Primavera chiudono la Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali in collaborazione con il FAI. Dal 18 al 24 marzo, come ormai da oltre 10 anni, la Rai sarà in prima linea al fianco del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e attraverso RaiPlay per creare un racconto corale che metterà al centro la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio artistico e paesaggistico. Rai è Main Media Partner del FAI. Villa Burba, recentemente sottoposta a restauri nelle sale affrescate e nel parco storico, fu realizzata tra il 1635 e il 1665 come residenza di campagna, e, dopo una lunga serie di passaggi di proprietà, nel 1873 venne acquisita dalla famiglia Cornaggia Medici. Fu dimora di numerose figure storiche, tra cui il conte Porro Lambertenghi e il Marchese Giovanni Cornaggia Medici.

Nel 1966 la proprietà passò al Comune. La Villa presenta la tipica pianta a U diffusa per questo tipo di architetture in Lombardia nel XVII secolo, con porticato d’ingresso a tre arcate ribassate su colonne; dall’ingresso un’ampia scalinata porta al piano superiore, dove sono presenti pregevoli stanze affrescate, ricche di specchi, fregi, soffitti decorati e armi per la caccia. Di particolare rilievo sono inoltre gli ornamenti tardo-barocchi, i balconi, i cancelli, le ringhiere in ferro battuto. Completano il complesso architettonico la corte rustica (ora spazio polivalente insieme alla biblioteca civica) e il parco, un giardino all’inglese che ospita alberi centenari, fontane e specchi d’acqua grazie al quale la città di Rho aderisce dal 2020 alla Rete dei Giardini Storici (ReGiS).

Le visite sono previste sabato 23 marzo dalle ore 14.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle ore 17.30; domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo turno alle 17.30. Il luogo è accessibile ai disabili. Durante la visita gli amici a 4 zampe potranno restare fuori in attesa.