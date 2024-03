SPORT. DALL’11 AL 15 GIUGNO, A MILANO, IL TORNEO INTERNAZIONALE MASTER DI VOLLEY E BEACH VOLLEY

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 marzo 2024 – Trenta nazioni partecipanti, circa mille atleti in campo e quattro tra strutture e arene sportive coinvolte: sono questi i numeri che ruotano attorno all’IVVA “Veteran Volleyball Tournaments-Age is no limit” che quest’anno, per la prima volta, si disputerà in Italia, a Milano.

Promosso da IVVA – Veteran Volleyball Association, l’associazione presieduta da Adam e Přemysl Kubala che riunisce giocatori amatoriali ed ex professionisti che fanno del volley e dello sport una filosofia di vita, e IBLOCK BVC Beach Volley Club Milano (host locale), il torneo si svolgerà dall’11 al 15 giugno 2024 richiamando migliaia di sportivi provenienti da tutte le parti del mondo.

La manifestazione è stata presentata oggi a Palazzo Marino. Hanno partecipato la presidente della Commissione comunale Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere Angelica Vasile, il presidente di Powervolley Milano Lucio Fusaro, il presidente di IVVA Adam Kubala, l’ambassador Old Stars Giorgio Goldoni, l’ex giocatore ora chirurgo vascolare all’ospedale Niguarda dott. Pierantonio Rimoldi e il direttore tecnico di IVVA Tournament Italy ’24 Memo Grosso.

Sotto la direzione tecnica di Memo Grosso, rappresentante della IVM (Italian Volley Master), l’iniziativa permetterà di accendere i riflettori su uno degli sport più praticati al mondo e, allo stesso tempo, di diffondere messaggi importanti, a cominciare dal miglioramento della qualità della vita registrato nelle persone che praticano attività sportiva. Non a caso, accompagnerà il torneo la “voce scientifica” del dott. Pierantonio Rimoldi: sarà proprio lui a divulgare i benefici dello sport e come sia fondamentale per il benessere psicofisico di ognuno di noi.

L’IVVA Tournament è un momento di divertimento, di conoscenza, aggregazione e inclusione. Lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e unire uomini e donne provenienti da tutte le parti del mondo, senza alcuna discriminazione.

In campo scenderanno un migliaio di giocatori, la metà provenienti da rappresentative di tutto il mondo e la restante parte da società italiane; per cinque giorni si affronteranno sui campi di volley e di beach volley in competizioni piene di sano agonismo, tanta voglia di divertire e divertirsi.

Il torneo sarà anche l’occasione per vedere in campo vecchie glorie del volley, a cominciare dallo schiacciatore azzurro, “mano di pietra” Franco Bertoli. Proprio il pluricampione italiano parteciperà in qualità di giocatore nella selezione IVM (Italian Volley Master) al Campionato di Pallavolo e Beach Volley Master.

“Lasciatemi ringraziare le tante persone che hanno collaborato, stanno collaborando e collaboreranno a questo importante evento, gli sponsor e tutti i partner. Senza il loro prezioso aiuto sarebbe stato impossibile anche soltanto pensare a questa avventura – ha dichiarato Memo Grosso.

La manifestazione conta sul patrocinio del Comune di Milano – Assessorato allo Sport e sulla collaborazione di alcuni sponsor e partner privati. Partecipa all’evento anche Powervolley Allianz Milano, la società presieduta da Lucio Fusaro che ha riportato la pallavolo di Milano al vertice nazionale ed europeo.

“Milano si sta affermando sempre più come punto di riferimento dello sport internazionale – commenta l’assessora allo Sport del Comune di Milano Martina Riva -. È importante popolare il cammino verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di occasioni sportive di qualità. Il torneo Master di Volley e Beach volley, cui partecipano 30 Paesi e le glorie della pallavolo, va proprio nella giusta direzione: quella della promozione di stili di vita attivi e sani, a ogni età, attraverso lo sport. Siamo felici di accogliere a Milano le squadre partecipanti e che Powervolley, una delle eccellenze sportive della nostra città, partecipi all’iniziativa portando il suo contributo e la sua energia”.

Lucio Fusaro: “Devo molto alla pallavolo, lo dico sempre. È lo sport che mi ha visto diversi anni fa, purtroppo, giocatore di serie A nella mia Milano e ora, da un decennio, presidente della squadra di SuperLega che sta affrontando anche in questa stagione i playoff scudetto. Siamo felici di dare una mano per questa manifestazione dedicata ai cosiddetti master, o veterani. A Milano ci sono i miei amici Old Stars che mi invitano spesso ai loro allenamenti e sono un esempio per tanti nostri giovani. L’IVVA Tour di beach volley è poi un evento che mette in relazione lo sport e la salute. Valori importanti per i giovani e anche per chi non è più giovanissimo come noi”.

IL TORNEO IN PILLOLE

Quando: dall’11 al 15 giugno 2024

Dove: Milano

Strutture coinvolte: Centro Pavesi, Powervolley Academy, Centro Lope, Polisportiva Lombardia 1

Nazioni: oltre alle rappresentative di molti Paesi europei, sono già iscritte quelle di Venezuela, Thailandia, India, Perù.

Prima partita: 11 giugno 2024, Centro Pavesi

Premiazioni: durante la Cerimonia di chiusura, Centro Pavesi, 15 giugno 2024

Redazione