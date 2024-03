UN MOVIMENTO PER IL SOCIALISMO: ASSEMBLEA A ROMA IL 16 MARZO PROMOSSO DA CRITICA SOCIALE

Un movimento PER IL SOCIALISMO

Roma sabato 16 marzo ore 10,30

Città dell’Altra Economia

(mi-lorenteggio.com) Roma, 14 marzo 2024 – Critica Sociale, storica rivista del socialismo italiano fondata nel 1891 e tornata in vita da poco più di un anno come bimestrale, promuove un’assemblea a Roma, alla Città dell’Altra Economia (ex Mattatoio al Testaccio) sabato 16 marzo alle ore 10,30 con l’obiettivo di iniziare a discutere sull’opportunità di unire tutti coloro che ne sentono necessità nel progetto di un nuovo movimento per il Socialismo, in un momento in cui la sua assenza crea allarme e preoccupazione. Un progetto per la pace, la democrazia, le libertà e l’uguaglianza.

A gennaio il collettivo della rivista ha pubblicato sul sito www.criticasociale.net un documento di intenti, sul quale si sono registrate centinaia di adesioni. Molto nutrito, e rappresentativo delle diverse anime della sinistra politica e sindacale italiana, è l’elenco di coloro che si sono iscritti per intervenire sabato a Roma. Tra questi Franco Astengo, Alberto Benzoni, Paolo Berdini, Paolo Borioni, Susanna Camusso, Federico Conte, Bobo Craxi, Mara D’Ercole, Anna Falcone, Stefano Fassina, Paolo Franchi, Raniero La Valle, Andrea Orlando, Giorgio Pagano, Lucrezia Ricchiuti, Mario Ricciardi, Giuseppe Sarno, Maria Sculli, Arturo Scotto, Andrea Silvestrini, Angelo Sollazzo, Marco Trotta. I lavori dell’assemblea saranno introdotti da Roberto Biscardini, componente del comitato editoriale di Critica Sociale. Presiede Massimiliano Amato, condirettore della rivista. L’assemblea ospiterà anche gli interventi di uno dei promotori di un comitato per l’abrogazione del Rosatellum, che si muove nel solco tracciato dalle battaglie condotte da Felice Besostri, tra i protagonisti della rinascita di Critica Sociale, mancato lo scorso mese di gennaio.

Il documento che farà da base alla discussione parte dalla denuncia della “regressione di diritti e partecipazione, ormai scandalosa. E’ palese – si legge – che fra le sue cause c’è l’assenza di socialismo organizzato”. Su questo punto, secondo i promotori, occorre un ragionamento chiaro, basato su due constatazioni. “La prima: anche una democrazia avanzata, finché il capitalismo rimane non solo presente, ma dominante, degrada nell’elitismo. Sta accadendo a tutte le democrazie europee ed occidentali, e probabilmente uno dei casi maggiori è l’Italia. Non si tratta di sradicare il mercato, ma di sottolineare che senza una democrazia fortemente influenzata da principi socialisti (quella dell’articolo 3 della costituzione) la logica del profitto invade ogni ambito della vita. La seconda: la presenza di un movimento per il socialismo democratico è indispensabile perché nessun’altra cultura politica ha così fortemente realizzato il processo inverso: è la democrazia, non il profitto, che deve invadere ogni ambito della vita. A cominciare dal lavoro, il luogo in cui ognuno si guadagna la vita, e in cui ogni cittadino ha diritto di non retrocedere a semplice manodopera sostituibile”. Il collettivo della Critica indica, per tutti, il caso della Sanità pubblica: “Sia i suoi assistiti, sia i suoi lavoratori sono privati di diritti. Infatti, sempre svilimento del lavoro e peggioramento delle prestazioni si abbinano nella distruzione di ogni servizio pubblico. È un punto fondamentale da cui innescare una reazione: occorre denunciare che chi vuole l’arretramento della sanità pubblica vuole la contrazione dell’aspettativa di vita di grandi masse. Chi vuole questo non è un modernizzatore ma un avversario”.

Questa distinzione, si legge nel documento, “porta anche a distinguere chi vuole più socialismo da chi semplicemente è passato per un’organizzazione socialista. Ci sono modi infallibili per distinguerli: per esempio la manipolazione del “socialismo liberale”. Chi vuole più socialismo sa cosa diceva davvero Rosselli: solo il socialismo può realizzare la democrazia, cioè quei diritti progressivi presenti anche nel liberalismo. La democrazia senza socialismo invece si riduce, come oggi, ad alcune libertà insufficienti in una società alla fine insostenibile. Chi vuole più socialismo sa che più eguaglianza significa più mobilità sociale, ovvero l’unica vera eguaglianza di opportunità. Chi vuole più socialismo – continua il documento – sa che la vera democrazia è soprattutto partecipazione popolare e anche conflitto sociale. E non si accontenta di elezioni sempre più disertate, che si svolgono con leggi incostituzionali e che violano il diritto di voto dei cittadini. Chi vuole più socialismo vuole un partito della classe lavoratrice, cioè un laburismo delle classi medie e proletarie dipendenti, che senza diritti paritari verso il capitale perdono anche la gran parte dei propri diritti di cittadini. Chi vuole più socialismo sa dalla propria storia che la migliore ed unica efficienza economica discende dall’ impedire al capitale di competere sfruttando”.

Il capitolo finale, dedicato al nuovo internazionalismo di cui deve farsi carico un movimento per il Socialismo affronta uno dei nodi più critici dell’attuale momento politico, il ruolo dell’Italia e dell’Europa di fronte al ritorno della cultura della guerra come strumento di risoluzione delle controverse internazionali: “Secondo alcuni difendere la democrazia è combattere tutte le guerre con il blocco occidentale, senza se e senza ma. Per loro la missione del socialismo democratico coincide con l’atlantismo acritico. Chi vuole più socialismo invece sa, con Palme, Brandt e la tradizione socialista italiana, che la sicurezza o è costruita e condivisa da tutti o non esiste per nessuno. Quindi la democrazia avanza con un nuovo ordine internazionale, non con l’espansione neoliberale e militare dell’Occidente in atto dagli anni 1990. La NATO è un sistema di difesa ma non può essere l’esportatore della democrazia, né possono esserlo le menzogne di Bush e Blair che producono stragi e alimentano il fondamentalismo. Né può esserlo una politica mediterranea squilibrata, che denuncia il fondamentalismo islamico ma non le sue cause, e dimentica decenni di violenza ed apartheid in Palestina”. Per i promotori del documento manca, in questo scenario, l’antagonista socialista. “Una scomparsa che molti danno per definitiva. Noi no – scrivono. – Noi scommettiamo sul suo futuro. E contiamo sul vostro impegno individuale e collettivo come primo passo per la ricostruzione di un movimento socialista nel nostro paese”.

Redazione