A Milano apre il Travel Innovation Hub del Gruppo Bluvacanze

In Monterosa91 uno spazio dove l’esperienza diventa immersiva e l’accoglienza personalizzata: partire in vacanza non è mai stato così innovativo

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2024 – Con MonteRosa 91 il Gruppo Bluvacanze cambia il Retail del turismo: luogo polifunzionale, ambiente di comunicazione del viaggio nella sua valenza di cultura e conoscenza. Da Milano, il Travel Innovation Hub traccia la via di un innovativo approccio al consumo di vacanze e un nuovo modello di relazione con i clienti, operando l’integrazione tra esperienze online e offline.

Collocato nel contesto di rigenerazione urbana dell’omonimo building, MR91 accoglie una visione strategica dell’esperienza di acquisto, ridisegnando completamente il customer journey, supportato da strumenti visivi e di full immersion nonché da nuove figure professionali dedicate ai clienti.

Tutt’intorno, l’agenzia di viaggi è un ambiente che comunica attraverso videowall e grandi monitor, ma è anche uno spazio di eventi, di atmosfere, di innovazione che gli stakeholder del turismo coglieranno per parlare di servizi e prodotti nonché di destinazioni e tendenze. Infine, l’hub diventa un incubatore di idee con finalità di education verso nuove prospettive per l’industria del turismo.

«Abbiamo immaginato il Travel Innovation Hub come una hall di viaggiatori che si incontrano e si raccontano ai nostri consulenti, i quali offrono i loro suggerimenti dedicando tempo e competenza – argomenta Domenico Pellegrino, CEO del Gruppo Bluvacanze -: lo abbiamo progettato nel 2020, quando il turismo ha vissuto il momento più incerto della sua storia, ma avevamo una visione chiara del futuro e che la digitalizzazione avrebbe dovuto coniugare la ricerca di viaggi online con la completezza di una relazione personale».

L’hub del gruppo Bluvacanze si sviluppa in aree tematiche e servizi distintivi:

La hall con tabellone delle partenze collegato alle offerte più vantaggiose dei partner

una postazione “fast”, di prima accoglienza e operazioni veloci

due salette “hospitality” riservate per la presentazione dei progetti di vacanza

uno spazio espositivo dove i partner possono svolgere presentazioni ed eventi

strumenti di realtà aumentata per esperienze immersive e intrattenimento

servizio di welcome-in su appuntamento attraverso l’APP Blu&cluB

Al pari di esperienze di shopping in altri settori del Retail, il nuovo flagship store di viaggi a Milano fa da perno al dialogo online to offline instaurato con la strategia di digitalizzazione che il Gruppo sta attuando in tutte le sue tre business unit (Retail, tour operating e business travel). Nel caso specifico, parliamo di “hub” poiché qui convergono le richieste provenienti dal face-to-face, dall’applicazione digitale Blu&cluB e dall’e-commerce Bluvacanze.it, recentemente dotatosi di una funzionalità di Intelligenza Artificiale attraverso la quale costruire il proprio “viaggio dei sogni”.

