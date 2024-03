PD Lombardia – Gli Eurodeputati PD incontrano le imprese della Provincia di Cremona

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 marzo 2024 – Oggi, venerdì 15 marzo, il Partito Democratico ha tenuto la seconda tappa dell’Euro-Tour nella provincia di Cremona, con l’obiettivo di incontrare le filiere produttive dei territori per discutere e per delineare le strategie necessarie ad affrontare le prossime sfide in un mondo in continua evoluzione.

Gli Eurodeputati Brando Benifei, Irene Tinagli e Patrizia Toia, insieme alla Segretaria del PD Lombardia Silvia Roggiani, al consigliere e vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, al responsabile politiche europee del PD Lombardia Michele Bellini e ai rappresentanti del PD Cremonese, hanno avuto la possibilità di incontrare le filiere della cosmesi, dell’agroalimentare e i rappresentanti di lavoratori e imprese del territorio, evidenziando l’importanza di una collaborazione sinergica tra il mondo della politica e tutti gli attori chiave del territorio, promuovendo soluzioni che favoriscano lo sviluppo economico locale e una crescita sostenibile.

Queste iniziative sono fondamentali per un attento ascolto delle tematiche che animano i territori. Solo comprendendo appieno le esigenze e le prospettive locali si potrà costruire un percorso condiviso verso un futuro migliore. Il confronto diretto con le realtà imprenditoriali, lavorative e associative offre preziose prospettive per elaborare politiche e azioni mirate a favorire lo sviluppo armonico e sostenibile delle comunità.

Dichiarazione di Silvia Roggiani, Deputata e Segretaria del PD Lombardia:

“Ci avviciniamo all’appuntamento di giugno, dove si incrociano le elezioni europee e le amministrative. Con questo Euro-tour intendiamo restituire al territorio il lavoro svolto nel corso di questa legislatura dai nostri europarlamentari. L’orizzonte di riferimento della Lombardia oggi è l’Europa, e crediamo fermamente in un’Europa più forte, che sia un interlocutore e non una matrigna.

È grazie al piano Next Generation EU – il Pnrr – che possiamo cambiare il volto dei nostri territori. Dobbiamo ripartire da un’Europa ancora più forte che scommetta nei territori e nella crescita sostenibile”.

L’Euro-Delegazione ha avuto modo di illustrare una serie di risultati significativi ottenuti durante questa legislatura come la direttiva per disciplinare i lavoratori delle piattaforme online, l’AI act, il nuovo regolamento sul packaging e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono solo alcuni esempi del contributo fondamentale fornito dai parlamentari europei del Partito Democratico.

Oltre a ciò, sono stati presentati diversi altri risultati, tra cui il programma di supporto agli investimenti InvestEU, il regolamento sull’intelligenza artificiale e il rafforzamento della tutela delle eccellenze agro-alimentari tramite la revisione delle norme su DOP e IGP.

Questa seconda tappa dell’Euro-Tour ha rappresentato un importante passo avanti nell’approfondimento delle tematiche cruciali per lo sviluppo e il benessere della comunità cremonese, sottolineando l’impegno del Partito Democratico nell’incanalare le risorse e le energie necessarie per promuovere un dialogo virtuoso tra territori e Europa.

