PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, ASSESSORE FERMI: A BERGAMO INVESTITI 175 MILIONI, ORA NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL TERRITORIO

ASSESSORE FRANCO: IMPEGNO A TUTTO CAMPO PER LA COMPETITIVITÀ

ASSESSORE TERZI: FONDI PER VINCERE LE SFIDE DEL FUTURO

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 15 marzo 2024. Nuove opportunità per le imprese e gli enti del territorio attraverso le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Con la programmazione comunitaria 2021-2027 sono a disposizione della Lombardia 2 miliardi di euro per dare corpo alle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione ma anche per incrementare la competitività e migliorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, nell’ambito del tour nelle province lombarde, ha incontrato oggi a Bergamo i rappresentanti di aziende e istituzioni per promuovere i fondi FESR con l’obiettivo di allargare la platea dei beneficiari.

All’evento, che si è svolto a Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, sono intervenuti anche gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

ASSESSORE FERMI: BENEFICI PER 3.000 IMPRESE BERGAMASCHE – “È necessario – ha sottolineato l’assessore Fermi – far conoscere sempre più la possibilità di intercettare le risorse, così da non perdere questa grande occasione. Per lo scorso ciclo di programmazione (FESR 14-20) nella provincia di Bergamo sono stati finanziati progetti per oltre 175 milioni di euro, di cui hanno beneficiato circa 3.000 imprese. Col nuovo ciclo possiamo fare ancora di più: la programmazione 2021-2027 ha un valore complessivo doppio rispetto a quella precedente”.

LA SEMPLIFICAZIONE – “Da parte nostra – ha proseguito Fermi – stiamo lavorando per semplificare l’accesso ai fondi, anche grazie all’aiuto di Unioncamere: vogliamo mettere a punto bandi in grado di rispondere alle istanze del sistema economico e sociale. Occorre continuare a sviluppare le peculiarità dei territori. Bergamo ha fatto bene con la scorsa programmazione, ma ora le risorse e dunque le opportunità sono aumentate. Il futuro della nostra Regione si fonderà sulla capacità di investire i fondi a disposizione in maniera sempre più utile e intelligente, in una logica di crescita sostenibile”.

ASSESSORE FRANCO – “La sinergia tra soggetti diversi – ha affermato l’assessore Franco – è fondamentale per raggiungere il risultato e trasformare queste risorse nel motore di un ulteriore sviluppo economico-sociale della nostra comunità. Informare stakeholder e cittadini significa attivare una rete di imprese, enti e istituzioni che a Bergamo è molto vasta e radicata. Occorre promuovere i bandi, le modalità di partecipazione e le ricadute pratiche sul territorio. Il nostro è un impegno a tutto campo per la ripresa economica e la competitività della Bergamasca”.

ASSESSORE TERZI – “I fondi disponibili – ha osservato l’assessore Terzi – possono davvero fare la differenza per Bergamo e i bergamaschi. Vogliamo mettere a terra gli investimenti per rendere il territorio sempre più attrattivo, interconnesso e in grado di vincere le sfide del futuro. C’è grande passione e voglia di fare, anche pensando all’obiettivo dell’Autonomia che ci consentirà di gestire meglio le risorse e avere maggiori responsabilità sulle decisioni che riguardano la nostra terra. La Regione in questo senso si pone come punto di riferimento per i territori e gli enti intermedi”.

