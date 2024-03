ProssimoSport: un nuovo campo al Gallaratese

per la promozione dello sport come strumento di riabilitazione e inclusione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 martzo 2024. Un nuovo campo sportivo a disposizione delle realtà sociali del quartiere Gallaratese, con una attenzione speciale a ragazzi e adulti più fragili. Verrà inaugurato sabato 16 marzo 2024 in via Consolini 3, a Milano, dalla cooperativa Filo di Arianna del Consorzio Farsi Prossimo.

Il campo da gioco ProssimoSport potrà accogliere squadre per gli allenamenti e il gioco del calcio e del volley, oltre ad altre pratiche per la riabilitazione sportiva.

Il nuovo campo è frutto del recupero dello spazio esterno situato tra due comunità oggi gestite dalla coop Filo di Arianna: la “Pani e Peschi”, struttura riabilitativa terapeutica che accoglie una decina di adolescenti con disagio psichico, e la “Teresa Gabrieli”, la casa alloggio per persone con Hiv/Aids nata da Caritas Ambrosiana ormai 35 anni fa.

A utilizzare questo nuovo spazio, dunque, saranno sicuramente gli ospiti delle due comunità, ma non solo: lo scopo è quello di offrire uno spazio adatto allo sport come strumento riabilitativo a tutti i servizi delle cooperative di Consorzio Farsi Prossimo che si prendono cura di persone con disabilità – fisica e psichica – e altre fragilità, ragazzi in condizioni socio-economiche difficili e minori stranieri non accompagnati.

Potranno utilizzare questo spazio anche altre realtà del quartiere Gallaratese, a partire dagli oratori e dalle società sportive della parrocchia, anche in un’ottica di creazione di legami e relazioni.

Tra le prime squadre che si alleneranno in via Consolini, c’è Boca Boys, la squadra di calcio integrato a 8, nata da educatori, educatrici e ospiti dei servizi di psichiatria di Filo di Arianna (in particolare delle comunità Mizar e La Locomotiva e degli appartamenti di residenzialità Leggera).

Un’esperienza che ha avuto il suo punto di successo la scorsa estate, quando è stata selezionata per partecipare al torneo nazionale Matti per il calcio, che si è tenuto a Cesenatico nel settembre 2023.

La ristrutturazione del campo di via Consolini è una delle azioni previste dal progetto ProssimoSport, realizzato tramite Consorzio Farsi Prossimo dalle sue cooperative Filo di Arianna e Novo Millennio grazie ai contributi provenienti dalla Rete RIUSE, la rete che gestisce la raccolta, il recupero e la vendita degli abiti usati conferiti nei cassonetti gialli marchiati Caritas: i ricavi della filiera del recupero di questi abiti, infatti, servono proprio a finanziare progetti sociali a favore di persone in difficoltà, e ProssimoSport è uno di questi.

Tra gli obiettivi di ProssimoSport, che coinvolge i territori di Milano (grazie al lavoro di Filo di Arianna) e Monza e Brianza (zona di intervento della cooperativa Novo Millennio) c’è l’attivazione

e implementazione di svariate attività sportive (calcio, bocce, baskin, basket, ginnastica, nuoto, etc) come strumenti di terapia per utenti con vari gradi di disabilità, promozione sul territorio di giornate di sport inclusivo, attivazione del Gruppo Prossimo Sport CFP (educatori, terapisti e tecnici) per lo scambio di buone prassi e formazione sullo sport come strumento di benessere e inclusione, coinvolgimenti dei cittadini attraverso alleanze e esperienze di scambio con il volontariato giovanile, le istituzioni scolastiche e le aziende.

Proprio per le aziende si stanno programmando eventi di volontariato aziendale, anche con lo scopo di raccogliere fondi per completare l’opera del campo che necessita ancora di una parte coperta dotata di spogliatoi adeguati.

Il programma dell’inaugurazione

Sabato 16 marzo la giornata inizierà alle 10.30, con il saluto delle autorità e il taglio del nastro. Saranno presenti rappresentanti, oltre che di Filo di Arianna, della rete RIUSE, del Consorzio Farsi Prossimo, di Caritas Ambrosiana, della parrocchia Parrocchia Beato Antonio Rosmini in Sant’Ambrogio ad Urbem e del Municipio 8.

Alle 11 prenderà avvio un mini torneo inaugurale di calcetto, a cui prenderanno parte squadre miste formate dai giocatori della squadra Boca Boys, ragazzi stranieri delle comunità di accoglienza, gruppi dell’oratorio, alcuni minori delle comunità della coop San Luigi di Varese (appartenente a Consorzio Farsi Prossimo), del servizio Pani e Peschi, alcuni ospiti della casa Gabrieli, oltre ad alcuni dipendenti dell’azienda Flixbus che da anni sostengono le attività di Filo di Arianna.

Alle 12.30 verrà offerto un buffet, anche con il coinvolgimento di alcuni ospiti delle comunità di Filo di Arianna che hanno svolto tirocinio riabilitativi al lavoro.

Il campo resterà a disposizione dei partecipanti per ulteriori gare fino alle ore 15.

