CECCHETTI (LEGA): “IN VAL CAMONICA UN SINDACO E ALTRI OTTO TRA AMMINISTRATORI ADERISCONO ALLA LEGA. E ALLE 17 PRESENTIAMO NOSTRO CANDIDATO SINDACO A PAULLO: SIMONE LIBERATI”

(Mi-lorenteggio.com).Milano, 16 marzo 2024 – “La Lega Salvini Premier in Lombardia è un movimento in salute, con un forte radicamento capillare su tutto il territorio regionale, in ogni provincia, e infatti oggi accogliamo nella nostra comunità politica nove nuovi ammistratori locali della Val Camonica che hanno scelto di entrare nel nostro movimento.

Si tratta del sindaco di Bienno, Ottavio Bettoni, e di altri otto tra assessori e consiglieri comunali dei comuni di Berzo Demo e Paspardo. Adesioni che confermano che la Lega in Lombardia sta bene e gode di ottima salute. E infatti sempre oggi, alle 17 a Paullo, nel milanese, faremo un incontro elettorale con i nuovi tesserati della sezione locale e presenteremo la lista Lega per le prossime elezioni comunali dove il candidato sindaco sostenuto da tutto il Centrodestra locale sarà il nostro esponente Simone Liberati, giovane consigliere comunale uscente.

Dal bresciano al milanese tante iniziative sul territorio e tanto entusiasmo: perché la Lega è comunità e territorio!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione