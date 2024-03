Cesano Boscone. Primavera della legalità: “I cento passi”

Lunedì 18 marzo alle 9.30, al cinema Cristallo verrà proiettato per le scuole il film dedicato alla vita e

alla morte di Peppino Impastato. All’appuntamento interverrà la nipote Luisa

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone 16 marzo 2024 – Prosegue il calendario cesanese della “Primavera della legalità”, che è stato aperto il 6 marzo dallo spettacolo “Pi amuri. Ballata per fiori innamorati: storie di donne contro le mafie”.

Lunedì 18 marzo, alle ore 9.30, al cinema Cristallo di via Mons. Pogliani verrà proiettato per le scolaresche il film di Marco Tullio Giordana “I cento passi”, che ripercorre la vita e la morte di Peppino Impastato.

Prima della visione, interverrà Luisa Impastato, ospite d’onore dell’iniziativa che parlerà dell’impegno contro la mafia di suo zio Peppino.

“La testimonianza e la memoria – evidenziano il primo cittadino Salvatore Gattuso e l’assessore Fulvio

Paladini – sono elementi essenziali per le giovani generazioni. Per questo credo che l’appuntamento

di lunedì possa essere soprattutto un’occasione di conoscenza di un uomo che ha combattuto, con

la parola, contro la mafia. La testimonianza di Luisa Impastato in apertura della mattinata consentirà

ai giovani di comprendere a fondo il film che poi vedranno”.

