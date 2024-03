Cesano Boscone. “Soggetti e colori della mente” in mostra a Villa Marazzi

Fino a domenica 17 marzo presso lo spazio espositivo della Sala delle carrozze è possibile ammirare le opere dell’artista cesanese Ivano Angelo Borra

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 16 marzo 2024 – L’arte come forma espressiva potente, in grado di restituire figure umane e colori a rappresentare un’umanità dolente, figure allucinate in ambienti stranianti appena accennati, visi come maschere tragiche estratte direttamente dall’inconscio.

È stata inaugurata nei giorni scorsi la mostra personale di Ivano Angelo Borra dal titolo “Soggetti e colori della mente” presso lo spazio espositivo della Sala delle carrozze di Villa Marazzi, in via Dante Alighieri 47, da visitare fino a domenica 17 marzo.

Una mostra significativa e intensa di trenta opere realizzate con tecniche miste dall’autodidatta artista cesanese, il cui percorso iniziato con un corso di arte terapia è proseguito negli anni con esposizioni non solo nel circuito underground delle gallerie milanesi, ma anche a Palazzo Reale: un suo quadro è infatti stato scelto per far parte della mostra “Art Brut e arteterapia contro lo stigma della psicosi”, allestita nel giugno del 2000.

Senza avvalersi di disegni preparatori, Ivano Angelo Borra utilizza – insieme e direttamente sul supporto materico – acquarelli, tempere, colori a olio, pastelli a cera, matite colorate, con una tecnica personale particolarissima, che contribuisce essa stessa all’espressività dell’opera.

“Soggetti e colori della mente” resterà aperta fino a domenica 17 marzo: dalle ore 16 alle 18 fino a venerdì 15 marzo, dalle ore 10 alle 18 sabato 16 e domenica 17 marzo.