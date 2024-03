Incidente sul Monte Rosa: elisoccorso precipita su ghiacciaio – FOTO

Nessun ferito, risolto anche l’intervento per cui era partito l’allarme

(mi-lorenteggio.com) Aosta, 16 marzo 2024 – Un grande spavento, ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Nel primo pomeriggio, per cause in fase di accertamento, l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte è precipitata sul ghiacciaio sotto la Capanna Margherita, Monte Rosa. In seguito allo schianto, il tecnico del Soccorso Alpino ha verificato le buone condizioni degli altri membri dell’equipaggio, poi con il collega del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha risolto l’intervento per cui era partito l’allarme. Infine, i soccorritori con il tecnico di volo e il pilota sono stati prelevati e trasportati a valle da un elicottero svizzero.

V. A.

(foto Soccorso Alpino)