Milano. Rapina a mano armata in un sexy shop, dipendente colpito con un casco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2024 – Ieri sera, in viale Lunigiana, due uomini, di cui uno armato di pistola e col casco, hanno fatto irruzione in un sexy shop rapinando e colpendo con un casco un dipendente.

Una volta entranti, hanno lo hanno minaccia con l’arma e si sono fatti consegnare il fondo cassa di 200 euro e altri 400 euro che la vittima aveva nel portafoglio. Per guadagnarsi una via di fuga sicura, uno dei due rapinatori lo hai poi colpito con uno dei due caschi, fuggendo, poi, con uno scooter, parcheggiato davanti al negozio. Sul posto sono intervenuto gli agenti dell’ufficio Volanti della questura e il personale del 118. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre, gli agenti hanno raccolto tutte le informazioni necessarie per risalire e assicurare alla giustizia i due malviventi.

V. A.