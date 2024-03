SICUREZZA, SARDONE (LEGA): “DOMANI EVENTO A DIFESA DELLE FORZE DELL’ORDINE ATTACCATE DALLA SINISTRA”

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2024 – Domani, Domenica 17 marzo alle ore 17,30, si terrà l’evento “Difendiamo le forze dell’ordine” a Sesto San Giovanni presso l’Hotel Villa Torretta in Via Milanese 3. All’incontro saranno presenti Nicola Molteni (sottosegretario di Stato all’Interno), Gianni Tonelli (parlamentare XVIII legislatura), Luigi Credentino (segretario generale SIM Finanza), Alfredo Privitera (segretario regionale SIM Carabinieri), Gianpiero Timpano (segretario nazionale SAP), Daniele Vincini (segretario regionale CSE SULPL) con i saluti del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

“Nelle ultime settimane l’odio anti-divise tipico della sinistra si è riversato con ancora più decisione sulle nostre forze dell’ordine, riconosciute tra le migliori al mondo a livello di preparazione e dedizione, con l’obiettivo di screditare il loro lavoro e attaccare il Governo. Dopo i fatti di Pisa, quando il solito corteo non autorizzato antagonista ha tentato di sfondare un cordone di sicurezza tra calci, pugni e sputi, la Polizia è stata riempita di fango e qualcuno è arrivato a proporre addirittura di disarmare gli agenti solamente perché “colpevoli” di aver fatto il proprio lavoro, ovvero garantire il rispetto delle leggi. Pd e compagni, però, sono spesso allergici ai temi della sicurezza, ordine e legalità e nel dubbio stanno sempre dalla parte di chi non rispetta le regole. Non più tardi di due settimane fa, i soliti “bravi ragazzi democratici” dei centri sociali, sempre coccolati dalla sinistra, si sono scagliati contro polizia e carabinieri, prendendoli a bastonate a Milano per impedire la presentazione del mio libro sull’islamizzazione: nessuno ha ancora espresso solidarietà agli agenti. La verità è che ogni tre ore una divisa viene aggredita fisicamente da balordi e violenti, di cui oltre un terzo è immigrato. Chi attacca un uomo o una donna in divisa sta attaccando lo Stato ed è compito nostro, della politica, difendere senza esitazioni chi lavora h24 per garantire la nostra sicurezza, anche mettendo a rischio la propria vita. Noi sappiamo da che parte stare, a differenza della sinistra. Per questo voglio esprimere il nostro sostegno agli uomini della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale con un confronto con i loro rappresentanti”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega