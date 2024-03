(mi-lorenteggio.com) Albiate, 16 marzo 2024 – Sono continuate per l’intera giornata le ricerche della persona scomparsa nel comune di Albiate.

Presenti anche le squadre fluviali VVF per il monitoraggio dell’alveo del fiume Lambro mentre le squadre a terra sono state impegnate nella perlustrazione della zona boschiva e adiacente alle sponde.

Si proseguirà ancora per l’intera giornata di domani.

Redazione