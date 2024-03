TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 19 al 24 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2024 – GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

19 – 24 marzo

Fino al 7 maggio

11.00 – 19.00 FOG Festival | Engeki Quest in Milan – orangcosong

Per maggiori informazioni: triennale.org

Libro in italiano, inglese e giapponese, acquistabile esclusivamente presso la biglietteria di Triennale, da martedì a domenica, dalle ore 11.00 alle 19.00

In occasione di FOG 2024, la sorprendente creatività degli orangcosong sviluppa il progetto Engeki Quest in Milan, raccogliendo in un libro interattivo i lati nascosti e i misteri della città. Il pubblico viene invitato a ritirare il proprio “libro delle avventure” in Triennale, e, leggendo delle semplici istruzioni, si perderà come un moderno flâneur alla scoperta di viali nebbiosi, vecchie linee del tram e quartieri nascosti.

19 marzo

18.30 Visita guidata | All in One con Mariella Bettineschi

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In occasione della mostra Mariella Bettineschi. All in One, una speciale visita guidata in compagnia dell’artista. All in One presenta quattro gruppi di lavori realizzati fra il 1980 e il 2023: da organze imbottite e decorate a carte da lucido materiche, fino alla serie L’era successiva in cui sperimenta lo sdoppiamento fotografico di nature, biblioteche e ritratti femminili, spostando l’attenzione dal presente verso il futuro.

18.30 Presentazione volume | The Milaneser. La città che stiamo diventando

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

The Milaneser è un progetto che riunisce decine di artisti sotto un’unica visione: raccontare Milano attraverso le copertine di una rivista che non esiste. Il progetto vede la partecipazione di 131 illustratori che danno la loro personale interpretazione della città.

Intervengono: Lara Aldeghi, coordinamento editoriale di “The Milaneser”, e Stefano Joker Lionetti, art direction di “The Milaneser”, con Giovanna Castiglioni, autrice del contributo al volume Una passeggiata con papà Achille e mamma Irma, e Ray Oranges, illustratore. Introduce e modera Roberto Di Puma, Edizioni Bonvini 1909.

20 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano. Ospiti della trasmissione Ludovico Pratesi e Marco Bassan che racconteranno l’esperienza di Spazio Taverna in Casa Lana.

18.00 Presentazione volume | L’eredità italiana a Filadelfia. Storia, cultura, persone e idee

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano presenta il libro L’eredità italiana a Filadelfia. Storia, cultura, persone e idee, a cura di Andrea Canepari e Judith Goode, che celebra la storia, l’impatto e l’eredità della vibrante comunità italiana a Filadelfia. L’incontro si apre con i saluti istituzionali di Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano; Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano; Verónica Crego, Decana del Corpo Consolare di Milano e Console Generale dell’Uruguay. A seguire, dialogano con il curatore Andrea Canepari, Console Generale di Filadelfia dal 2013 al 2017, poi Ambasciatore in Repubblica Dominicana e attualmente capo della struttura del MAECI per la Diplomazia dei Territori ed Esposizioni Internazionali: Maddalena Fossati Dondero, Direttore Responsabile di “La cucina italiana”; Luca Molinari, Direttore di “Platform”, Architecture and Design Magazine, e Carlo Secchi, Vicepresidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Professore Emerito di Politica Economica Europea all’Università Bocconi di Milano. L’evento sarà moderato da Maria Vittoria Dalla Cia, Caporedattore di “La cucina italiana”.

18.30 Incontro | The Age of Remedy – Tiziana Pers

Presso Casa degli Artisti

Ingresso libero

Alla Casa degli Artisti di Milano avrà luogo la première del progetto e installazione video The Age of Remedy di Tiziana Pers in collaborazione con Triennale Milano, a cura di RAVE East Village Artist Residency e Osservatorio Futura, iniziativa realizzata nell’ambito di Koinotes. La comunità germinativa, a cura di Olga Gambari, con testo critico di Pietro Gaglianò. Intervengono: l’artista, Francesca Disconzi, co-fondatrice Osservatorio Futura, Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano, Olga Gambari, curatrice di Koinotes e Susanna Ravelli, board di Casa degli Artisti.

21 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata per scoprire il lavoro del fotografo tedesco Juergen Teller – attivo dalla prima metà degli anni Novanta – noto in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti personaggi famosi, per i provocatori editoriali, per le importanti pubblicazioni e le originali campagne di moda. Tra le oltre 1.000 opere esposte in mostra si trovano sia lavori personali che opere su commissione, immagini già note e nuove serie fotografiche, oltre a video e a installazioni. i need to live – dichiarazione e allo stesso tempo frase motivazionale – riassume le sensazioni dell’artista a fronte dei tragici incidenti che hanno segnato la sua vita. Con i suoi scatti riconosce la fragilità dell’esistenza umana e celebra l’importanza di essere vivi.

19.30 FOG Festival | Una isla – Agrupación Señor Serrano

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

La paura del creatore di essere sopraffatto dalla sua creazione è un tema ricorrente nella letteratura di tutti i tempi. Oggi ha condotto al dilemma della convivenza tra umani e intelligenza artificiale, vedendo quest’ultima come una minaccia, ma è davvero così? In un mondo in cui le risorse sono in esaurimento e le sfide del domani richiedono maggiore collaborazione al genere umano, la straordinaria creatività degli Agrupación Señor Serrano interroga le intelligenze artificiali per immaginare nuovi scenari, un nuovo “noi”, in un viaggio performativo tra fisico e digitale che risveglierà le coscienze del pubblico verso un futuro possibile.

22 marzo

17.30 Incontro | La filosofia della bicicletta. Creatività e design per la Bike Economy

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta il ciclo di incontri Creatività e design per la Bike Economy promosso in collaborazione con Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per raccontare a giovani, appassionati e professionisti il mondo della bicicletta tramite nuovi linguaggi e punti di vista. Questo primo appuntamento dal titolo La filosofia della bicicletta, affronta le opportunità, le innovazioni e le nuove sfide del mondo della Bike Economy. L’incontro è articolato in una lecture di Francesco Franchi, caporedattore di “La Repubblica”, dedicata a La ciclosofia della bicicletta. A seguire un intervento di Elena Vasco, Segretario generale CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, sul progetto per la promozione e lo sviluppo della Bike Economy, e, in conclusione, la testimonianza dei primi 20 diplomati di Bike Factory con la consegna dei diplomi.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

19.30 FOG Festival | Una isla – Agrupación Señor Serrano

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

23 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

16.00, 18.30 e 21.00 FOG Festival | Le mie parole vedranno per me – Marco Corsucci, Andrea Dante Benazzo

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

In questo spettacolo sonoro immersivo, due giovani promesse del teatro contemporaneo indagano il rapporto tra vedere e non vedere, portando in scena le testimonianze di persone cieche e ipovedenti. Lo spettatore, affiancato da un performer, sarà messo al centro di un universo percettivo che contempla una pluralità di spazi, voci e suoni, ascoltando in cuffia ricordi e riflessioni di persone con cecità totali o parziali. In questo modo, sarà portato a interrogarsi sulla percezione della realtà e sul rapporto tra cecità e visione nel processo di formazione delle immagini.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

24 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

16.00, 18.30 e 21.00 FOG Festival | Le mie parole vedranno per me – Marco Corsucci, Andrea Dante Benazzo

Spettacolo a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org