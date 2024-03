Due interventi notturni a Oltrecastello e sul Piccolo Dain: soccorso scalatore e una cordata

(mi-lorenteggio.com) Trento, domenica 17 marzo 2024 – Uno scalatore del 2003 si è infortunato ieri sera, scivolando da un sentiero e rotolando lungo un pendio per circa 15 metri tra le falesie “70 gradini” e “Mattatoio” a Oltrecastello sulla collina di Povo. Nella caduta, il ragazzo è andato a sbattere contro una pianta, riportando dei possibili politraumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 20 dallo stesso infortunato che era da solo.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione Trento monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico. Sette operatori, tra cui due sanitari del Soccorso Alpino, hanno raggiunto l’infortunato, gli hanno prestato le prime cure, per poi trasportarlo fino all’ambulanza con la barella portantina. A supporto delle operazioni di soccorso anche il personale dell’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Povo. L’intervento si è concluso intorno alle 21.30.

Intorno alle 21.20 la Stazione Trento monte Bondone è stata attivata nuovamente per prestare soccorso a una cordata di tre climber in difficoltà sul Piccolo Dain. I tre – una donna del 1998 di Modena, un uomo del 1998 della provincia di Modena e un uomo del 1994 della provincia di Reggio Emilia – avevano terminato la via Loss/Pilati ma sul sentiero di rientro hanno perso la traccia e l’orientamento.

Mentre a valle, il Piccolo Dain veniva illuminato a giorno dai Vigili del Fuoco con la fotoelettrica, i soccorritori sono saliti con i mezzi e poi a piedi sulla cima del monte, dove si trova l’uscita della via. Con segnali di luce hanno individuati i tre climber, e attrezzando due tiri di corda li hanno riportati sul sentiero. Infine, li hanno accompagnati a valle in sicurezza. Per loro non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 23.30.

