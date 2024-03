DIRITTI UMANI. DOMANI BUSCEMI E SCAVUZZO ALL’INCONTRO “LA BATTAGLIA DELLE DONNE PER LA VITA E LA LIBERTÀ”

Alle ore 19 in Fondazione Feltrinelli con l’attivista Pegah Moshir Pour e i giornalisti Liliana Faccioli Pintozzi e Giuseppe Sarcina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024 – Domani, martedì 19 marzo, alle ore 19 nella sede della Fondazione Feltrinelli, in viale Pasubio 5, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e la Vicesindaco Anna Scavuzzo interverranno all’incontro “La battaglia delle Donne per la Vita e la Libertà”.

Parteciperanno, inoltre, il Direttore della Fondazione Feltrinelli Massimiliano Tarantino, l’attivista per i diritti umani e digitali Pegah Moshir Pour, la giornalista di SkyTg24 Liliana Faccioli Pintozzi e il giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina.

