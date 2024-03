‘Presentazioni a Milano di “Sempre con me. Le lezioni della Shoah” di Emanuele Fiano’

Possono le testimonianze dei sopravvissuti, le efferatezze dei carnefici e tutti gli orrori della Shoah trasformarsi in indelebili lezioni per le generazioni future?

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024. Per Emanuele Fiano, politico del PD e figlio di Nedo Fiano, unico sopravvissuto della famiglia dal campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, la risposta è sicuramente si!

E a questa dedica il suo nuovo libro “Sempre con me. Le lezioni della Shoah” (Edizioni Piemme), di cui continuano le presentazioni pubbliche a Milano: dopo la presentazione del 12 marzo nella sede PD di Porta Genova, le prossime si terranno il 19 marzo alle ore 21.00, al Circolo PD Romana Caivarate in Via Tito Livio 27, il 26 marzo alle ore 21.00, nei circoli PD “Venturini” e “Lama” nel Salone del Circolo di Unità Proletaria in Viale Monza 140, e il 27 marzo alle ore 21.00, nel Circolo PD “Corvetto” in Via Mompiani 10.

Emanuele Fiano

È un architetto e un politico, già consigliere comunale a Milano dal 1997 al 2006, poi deputato del Partito Democratico fino al 2022, è stato responsabile delle riforme istituzionali, poi della sicurezza e, infine, della politica estera del Partito. Dal 1998 al 2001 è stato presidente della Comunità ebraica milanese. E’ presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli.

Autore di “Il profumo di mio padre. L’eredità di un figlio della Shoah” (Piemme, 2021), “Ebreo.” (Piemme, 2022) e “Sempre con me. Le lezioni della Shoah” (Piemme, 2023).