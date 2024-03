Buccinasco – Puliamo insieme la Roggetta Triulzio

Buccinasco (19 marzo 2024) – Sensibilizzare istituzioni mondiali e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Con questo obiettivo, ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992.

Come gli anni scorsi, nell’ambito delle iniziative comuni sul tema della sostenibilità, gli assessorati all’Ambiente dei Comuni del Sud ovest Milano organizzano sul territorio attività di pulizia dei fontanili, invitando la cittadinanza a partecipare.

L’assessorato alle Politiche ambientali di Buccinasco organizza la pulizia della Roggetta Triulzio nel quartiere Robarello sabato 23 marzo dalle 9 alle 12, con ritrovo nel parcheggio di via Mantegna.

Il Settore Ambiente fornirà pinze, sacchi e a chi non ha i propri, anche i guanti. Dopo la pulizia, alle 12, i sacchi con l’immondizia raccolta, saranno ritirati da Spazio Aperto.

“La Giornata mondiale dell’acqua – dichiara la vicesindaca Rosa Palone, assessora alle Politiche ambientali – ci impegna a riflettere sulle azioni necessarie per preservare un bene prezioso come l’acqua, elemento fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità. Insieme ai cittadini e ai volontari del Comitato Robarello, puliremo la roggetta Triulzi, ognuno facendo la propria parte per contribuire a rendere il nostro ambiente più pulito e vivibile”.

