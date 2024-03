“VENT’ANNI DI CIVILTÀ”, AL MUSEO BAGATTI VALSECCHI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIO MANTOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2024 – Si è svolta a Milano, nel Salotto del Museo Bagatti Valsecchi, la presentazione dell’ultimo libro del senatore Mario Mantovani dal titolo “Vent’anni di civiltà”.

Davanti a un’attenta e folta platea Mantovani ha raccontato come nel 2003, durante l’anno europeo per la disabilità, da parlamentare europeo si prodigò affinché venisse approvata una proposta di legge di alto valore sociale, che prevedeva l’istituzione di una nuova figura: l’amministratore di sostegno.

“Con questa legge abbiamo dato dignità all’essere umano, che prima subiva l’applicazione di altre forme giuridiche mortificanti come l’interdizione e l’inabilitazione”. Commenta l’autore.

Sono intervenuti il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Antonino La Lumia,

e l’On. Andrea Mascaretti.

L’evento è stato introdotto dal Direttore del Museo, Antonio D’Amico, e presentato dall’avvocato Milena Polidoro.

Erano presenti al convegno l’On. Lucrezia Mantovani e il consigliere regionale Paola Bulbarelli.

“Il libro sta riscuotendo un grandissimo successo, tanti cittadini sono interessati ad approfondire questo tema che riguarda l’intera società.

Mi piace, durante le presentazioni, ricordare come sia nata l’idea di questa legge, quando la signora Nina, durante una festa, mi lasciò un bigliettino con la preghiera di fare qualcosa sull’amministrazione di sostegno”. Conclude Mantovani.

