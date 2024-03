GIORNATA REGIONALE CONTRO LE MAFIE, ASSESSORE LA RUSSA: UN IMPEGNO CHE COINVOLGE LE NUOVE GENERAZIONI PER FAR CRESCERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2024 – L’assessore regionale alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, ha partecipato al convegno dedicato alle vittime del racket delle estorsioni e dell’usura, organizzato dal Consiglio regionale in occasione della ‘Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime’.

All’incontro erano presenti anche i ragazzi dell’ITIS Ettore Conti e dell’I.S. Albe e Lica Steiner di Milano, dell’IIS Dell’Acqua di Legnano e dell’Istituto Da Vinci-Ripamonti di Como. Sul palco, inoltre, diverse testimonianze da parte di imprenditori finiti nella spirale dell’usura.

“Una giornata importante – ha detto La Russa – per ricordare l’impegno di Regione Lombardia nella promozione della cultura della legalità. Iniziative come quella di oggi permettono di tenere alta l’attenzione su temi come l’usura e il racket delle estorsioni, fenomeni odiosi alimentati dalla criminalità organizzata che prosperano nel silenzio. È invece fondamentale parlarne e denunciare, per contribuire a formare una società sana che abbia al suo stesso interno gli anticorpi per combattere tutte le mafie”.

Oltre all’assessore La Russa, erano presenti il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani; il presidente della Commissione Regionale Antimafia, Paola Pollini e Giuseppe Bonelli, dirigente dell’Ufficio V ‘Ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti’ dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia.

Redazione