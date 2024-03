AQUAARIDA IL MANIFESTO FIRMATO JACOPO LUPI E FABRIZIO DE GAETANO DEBUTTA ALLA MILANO DESIGN WEEK 2024.

UN OGGETTO D’ARREDO CHE CELEBRA L’EQUILIBRIO TRA L’ELEMENTO ACQUA E L’ARGILLA.

In un’epoca in cui l’arte e il design plasmano connessioni profonde con tematiche come la sostenibilità e l’innovazione, due creativi puri, Jacopo Lupi e Fabrizio De Gaetano, hanno unito le loro visioni e competenze per dare vita a un nuovo progetto: AquaArida. In anteprima alla Milano Design Week 2024. AquaArida rappresenta una fusione tra estetica e funzionalità, suggerendo un’interpretazione contemporanea dell’uso quotidiano degli oggetti all’interno degli spazi esterni.

Jacopo Lupi, la cui carriera spazia dalla lavorazione artigianale ceramica alla programmazione digitale, esplora per la prima volta la tridimensionalità degli oggetti su larga scala, mettendo le nuove frontiere dell’artigianato e del design in un’ottica più artistica. Fabrizio De Gaetano, ingegnere meccanico di formazione e designer di passione, porta la sua esperienza di prototipazione e il suo impegno per la sostenibilità nel progetto, combinando conoscenza tecnica e passione per l’innovazione attraverso la realizzazione di una struttura ruvida, portante e volutamente presente.

Il tavolo AquaArida è il risultato di una collaborazione, un oggetto d’arredo che celebra l’equilibrio tra l’elemento acqua e l’argilla, riflettendo una consapevolezza materica e una sensibilità estetica uniche.

AquaArida è il manifesto emblematico della natura attorno a noi, la siccità espressa attraverso l’utilizzo della materia, una arsura che non esisterebbe senza l’utilizzo dell’acqua.

Con un frame in metallo grezzo e un top in ceramica lavorata, il design del tavolo invita a una riflessione sulla bellezza imperfetta della natura e sulla nostra interazione con essa.

La struttura del tavolo è realizzata con profili di ferro saldati a mano, richiede solamente otto bulloni per l’assemblaggio. Il top, composto da centouno piastrelle in grès cotto ad alta temperatura, tagliate e modellate manualmente, è disponibile sia in versione smaltata sia naturale. La scelta di materiali non solo assicura durabilità e resistenza agli elementi ma sottolinea anche l’attenzione verso processi produttivi sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Il progetto AquaArida non è solo un tavolo: è una dichiarazione di principi, un invito a riconsiderare il nostro approccio al design e all’utilizzo degli oggetti nel quotidiano. Lupi e De Gaetano ci ricordano che è possibile unire estetica, funzionalità e sostenibilità in maniere sorprendentemente innovative.

Redazione