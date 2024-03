LAV SCENDE IN PIAZZA IN TUTTA ITALIA PER DIRE BASTA ANIMALI NEI CIRCHI

E PORRE FINE A QUESTA GRANDE SOFFERENZA PER GLI ANIMALI

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 21 marzo 2024. ANCHE A PAVIA E VOGHERA NEL FINE SETTIMANA DEL 23-24 MARZO VIENI AI NOSTRI TAVOLI E SOSTIENI LA NOSTRA CAMPAGNA #BASTANIMALINEICIRCHI, FIRMANDO LA PETIZIONE PER CHIEDERE A PRESIDENTE MELONI E MINISTRO SANGIULIANO DI ATTUARE LA LEGGE-DELEGA “PER IL SUPERAMENTO DELL’USO DEGLI ANIMALI IN CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI” E IL RILANCIO DI UN CIRCO DAVVERO UMANO E SENZA PERDITE DI POSTI DI LAVORO

Si stima che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli indecenti, addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti.

Ora c’è una grande occasione per fermare tutto questo e aggiungerci agli oltre 50 Paesi di tutto il mondo che hanno già adottato norme simili: in Italia, la Legge-delega sullo spettacolo ha fissato il principio del “superamento dell’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti” da attuare entro il prossimo mese di agosto con un Decreto Legislativo del Governo. Ogni ulteriore indugio sarebbe un danno per gli animali e per l’avanzamento culturale del nostro paese.

Per questo LAV invita tutti i cittadini a dire: “#BastAnimaliNeiCirchi”.

Nei fine settimana del 23 e 24 marzo, nell’ambito delle Giornate Nazionali LAV, sarà possibile sostenere la nostra campagna contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. In varie piazze italiane saranno allestiti i tavoli LAV, dove sarà possibile firmare la petizione con cui chiederemo al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e al Parlamento, anche in attuazione degli articoli 9 e 50 della Costituzione, di procedere speditamente con l’attuazione della Legge-delega sullo spettacolo n.106 del 2022 e di porre finalmente fine a questa grande sofferenza per gli animali, anche aiutando economicamente la riconversione e il rilancio dei numeri circensi in spettacoli umani.

“Facendo eco al sondaggio DOXA BVA di settembre 2023, per il quale già il 76% dei cittadini italiani si era detto contrario al circo che usa ancora gli animali chiediamo agli italiani di supportarci nella nostra campagna e firmare la petizione – dichiara Eleonora Panella, responsabile area animali esotici LAV – I dati parlano chiaro: la maggior parte degli italiani sono concordi sul fatto che gli spettacoli di intrattenimento pubblico con gli animali non abbiano più senso di esistere, fanno solo soffrire gli animali e non hanno alcun valore educativo. Cosa stiamo aspettando quindi? Il nostro Paese ha bisogno al più presto di una normativa nazionale che possa contrastare la condizione di sfruttamento e maltrattamento degli animali nei circhi”.

Ai tavoli LAV sarà possibile raccogliere informazioni sulla campagna #BastAnimaliNeiCirchi e farsi fotografare con il materiale informativo. Sarà anche possibile scegliere le tradizionali uova di Pasqua LAV, per essere con noi in prima linea contro i circhi e a sostegno dei nostri animali salvati dai circhi. Le uova di Pasqua LAV sono realizzate da Altromercato, la principale organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e la seconda al mondo, in buonissimo cioccolato fondente, con ingredienti provenienti da agricoltura biologica e certificato da WFTO (World Fair Trade Organization), la rete internazionale del commercio equo e solidale.

Scendi in piazza il 23 e 24 marzo e scopri come aiutarci!

Trova il tavolo LAV più vicino a te a questo link o contattaci: 342-3532690 – lav.oltrepopavese@lav.it

Sede LAV Oltrepò Pavese