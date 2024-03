PIÙ DI 10.000 FIRME RACCOLTE PER LA PERMANENZA A PARCO SEMPIONE DEL LUNA PARK MENEGHINO

Sempre più ampio il supporto mostrato dai cittadini di Milano a uno dei simboli del carnevale ambrosiano che, nonostante la pioggia, quest’anno ha registrato 120mila presenze

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024. – Un’edizione ricca di presenze per uno dei simboli del carnevale ambrosiano, così amato dai cittadini da raccogliere ben 10mila firme per la sua permanenza in Parco Sempione. Si è concluso domenica 17 marzo il Luna Park Meneghino 2024 che, da sabato 10 febbraio, ha inoltre registrato più di 120mila presenze tra le attrazioni presenti da via Gadio all’Arena Civica.

I gestori del Luna Park Meneghino si impegnano a mantenere uno stretto legame con il quartiere e con la comunità locale che gli ha dimostrato il suo appoggio attraverso la partecipazione attiva alla petizione rivolta al sindaco di Milano Giuseppe Sala a sostegno della permanenza nell’area del parco divertimenti. «Anche quest’anno – afferma Alessandro Zanfretta, uno dei gestori del Luna Park Meneghino – i residenti del quartiere e i milanesi ci hanno dimostrato un affetto pazzesco: siamo riusciti a raccogliere un totale di 10mila firme per la petizione da noi lanciata, con cui chiediamo al sindaco Giuseppe Sala e all’amministrazione comunale di ascoltarci e di aiutarci a trovare una soluzione per la permanenza di un pezzo di storia di Milano a Parco Sempione».

Già nel 1894, Parco Sempione ospitava le Esposizioni Riunite, evento concepito per presentare la meccanica applicata ai processi industriali. Queste manifestazioni, inizialmente focalizzate sui settori industriali, si arricchì nel tempo con altre iniziative, spaziando dalla pubblicità alla fotografia, dallo sport alle belle arti e molto altro ancora. Tali attrazioni di massa si rivelarono un grande successo e furono precursori del futuro Luna Park Meneghino, destinato a continuare la tradizione di intrattenimento nella zona di Parco Sempione, divenendo così un’icona del divertimento a Milano.

Dopo un mese di divertimento alla scoperta delle 62 giostre adrenaliniche si è conclusa l’edizione 2024 del Luna Park Meneghino di Parco Sempione (Milano) con ben 120mila presenze. «L’affluenza registrata quest’anno – aggiunge Alessandro Zanfretta – riflette il costante interesse dei milanesi e dei visitatori per il Luna Park Meneghino, confermando il nostro impegno nel fornire un’esperienza coinvolgente e divertente per tutte le età» L’affluenza è stata calcolata in base ai biglietti venduti dai singoli gestori e a sondaggi rivolti ai partecipanti.

Durante la sua permanenza il Luna Park Meneghino ha dato il via a diversi eventi collaterali, evidenziando il suo impegno verso l’inclusività. Tra questi, spiccano la giornata di mercoledì 6 marzo dedicata alla festa di quartiere, per cui sono stati distribuiti 5600 biglietti a 32 scuole, e quella di giovedì 7 marzo 2024 dedicata alle persone con disabilità che ha registrato ben 600 presenze. La novità di questa edizione è stata l’Explorer, una nuova giostra di pura adrenalina che si è aggiunta alle 62 attrazioni disposte da via Gadio all’Arena Civica. Inoltre, i visitatori hanno avuto accesso ai food truck, angoli dedicati allo street food, offrendo loro l’opportunità di fare una pausa gustosa durante la visita al Luna Park Meneghino.

