Roè Volciano. Sotto gli occhi di numerosi coetanei ragazzina 15enne ferisce a coltellate una 14enne durante una lite

(mi-lorenteggio.com) Roè Volgiano – Bs – 21 marzo 2024 – Oggi, nei pressi di una fermata del bus, due ragazzine, una di 15 anni e una di 14 anni, per cause in fase di accertamento, ha avuto una violenta lite sfociata con un’accoltellamento. Le due ragazzine italiane, ma, di origini magrebine, davanti a numerosi loro coetanei hanno incominciato a litigare e ad azzuffarsi, finchè la più grande ha usato anche un coltello, ferendola in modo serio.

L’accoltellamento è avvenuto sotto gli occhi di numerosi coetanei delle due ragazze che, al posto di fermare la violenza, le incitavano e allo stesso tempo registravano la scena con i telefonini. I video sono diventati virali online.

V. A.