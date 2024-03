Simone Verni (M5S Pavia): «La candidatura a sindaco di Cantoni è la conferma del disastro Fracassi»

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 21 marzo 2024. Simone Verni (Coordinatore provinciale M5s Pavia): «Nonostante il sostegno dato a Fracassi dal Presidente di Regione Lombardia Fontana, con la candidatura calata dall’alto di Cantoni è stato certificato il disastro della Amministrazione comunale. In tal senso la scelta di Cantoni è un segnale chiaro: un candidato che non rappresenta un partito specifico, buono per tutte le stagioni e che possa essere anche un buon capro espiatorio il giorno dopo un’eventuale sconfitta. Insomma, un paracadute lanciato dall’alto che funzionerà in ogni caso, anche se non dovesse aprirsi, metaforicamente parlando. Ciò detto, mi auguro che i cittadini pavesi non si lascino distrarre dal gioco delle tre carte, attraverso il quale il destracentro prova a nascondere i propri disastri. È bene ricordare infatti, che Cantoni è stato Assessore per quasi tutta la consigliatura Fracassi e ha condiviso politiche e fallimenti di una Giunta rivelatasi non all’altezza, per ammissione degli stessi partiti che la sostenevano. Pavia e i pavesi meritano di meglio, non una insipida minestra riscaldata» conclude il coordinatore provinciale del Movimento Cinque Stelle Simone Verni.