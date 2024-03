WELFARE. APPROVATE LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ‘VIRGILIO FERRARI’ E ‘CASA PER CONIUGI’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024 – La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la concessione, per una durata di quattro anni, della Rsa e del Cdi (Centro diurno integrato) ‘Virgilio Ferrari’ in via dei Panigarola e del solo Cdi della ‘Casa per Coniugi’ di via dei Cinquecento.

Si tratta di 235 posti in Rsa e 52 in Cdi, di cui il 60% sarà riservato agli utenti individuati dal Comune di Milano, mentre il restante 40% potrà essere gestito in modo autonomo dai soggetti aggiudicatari. Questa disponibilità potrà essere integrata successivamente, al termine dei lavori di ripristino e messa in sicurezza che riguarderanno la Rsa ‘Casa per Coniugi’ (210 posti letto), ancora oggi oggetto parziale di sequestro dopo l’incendio del luglio 2023. L’aggiudicatario, infatti, si assumerà l’impegno di gestire anche la struttura di via dei Cinquecento con decorrenza dalla conclusione degli interventi necessari.

La procedura pubblica prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, di cui massimo 90 assegnati per l’offerta tecnica e massimo 10 per quella economica, nell’ambito della quale sarà valutata anche la sostenibilità del piano economico finanziario. Al concessionario verrà richiesto uno standard prestazionale di assistenza di almeno 1200 minuti a settimana per persona, superiore del 33% a quello stabilito da Regione Lombardia (901 minuti). La spesa totale presunta per questa procedura è di 21,1 milioni di euro per la concessione che durerà presumibilmente fino al 30 giugno 2028.

V.A.