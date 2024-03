DOMENICA 24 MARZO 2024 UNA GIORNATA DI SCONTI AL PASQUAPARK DI LECCO: PREZZI RIBASSATI IN TUTTE LE ATTRAZIONI DEL BIONE

Lo sconto è dedicato a grandi e piccini e sarà fruibile su tutte le attrazioni presenti in zona Bione dalle 10.30 alle 12.30 di domenica 24 marzo

(Mi-lorenteggio.com) Lecco, 22 marzo 2024 – Inaugurato lo scorso sabato 16 marzo, il tradizionale PasquaPark di Lecco dà il via alla primavera con il primo sconto esclusivo della stagione. Dopo l’omaggio alle prime mille persone presenti all’inaugurazione del 16 marzo, alle quali è stato consegnato un blocchetto di 50€ di sconti da spendere nei feriali successivi, tutti coloro che domenica 24 marzo verranno a divertisti al luna park dalle 10.30 alle 12.30 riceveranno infatti uno sconto dedicato di 1€ su tutte le attrazioni presenti in zona Bione.

Anche quest’anno il Pasqua Park di Lecco torna nuovamente in città al completo, portando con sé tutte le sue 44 attrazioni, tante novità ed eventi collaterali. Da anni dispensatore di gioia e divertimento per grandi e piccini, anche nel 2024 il tradizionale luna park si prepara a colorare la Pasqua lecchese, regalando spensieratezza a bimbi e famiglie ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi.

Il PasquaPark di Lecco è aperto dal 16 marzo al 7 aprile 2024 con orari differenti nelle due differenti aree. In Riva Martiri delle Foibe la struttura sarà aperta nei feriali dalle 15 alle 22 e nei festivi dalle 10.30 alle 22 (salvo maltempo). In Zona Bione, invece, tutte le attrazioni del luna park sono aperte nei feriali dalle 15 a mezzanotte e nei festivi con orario continuato dalle 10.30 a mezzanotte (salvo maltempo).

Redazione