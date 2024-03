L’astronauta Walter Villadei e il filantropo André Bertram ospiti al “Milan Longevity Summit”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024 ‒ Due ospiti d’eccezione si aggiungono al parterre internazionale del Milan Longevity Summit, dal 21 al 27 marzo a Milano.

Si unisce alla parata di stelle della longevità del 24 marzo organizzata da BrainCircle Italia André Bertram, che al Teatro Franco Parenti spiegherà perché ai billionaires under 25 interessi tanto la longevità e come immaginano un futuro senza età. Chairman e Presidente di Bertram Endeavours, un family office che investe in start up e aziende con focus sulla biologia dell’aging e le blockchain, Bertram è anche cofondatore e CEO di Helpware, azienda che ha ideato un innovativo sistema di monitoraggio cardiaco continuo che si indossa sul bicipite, pensato per la prevenzione e la cura delle malattie cardiache.

Walter Villadei sarà ospite della giornata del 26 marzo organizzata da Fondazione Aeon presso il MEET Digital Culture Center. Romano, classe 1974, ha dedicato una carriera allo spazio e all’esplorazione. È Colonnello dell’aeronautica e lavora da anni in collaborazione con Axiom, società che sta costruendo la nuova stazione spaziale internazionale e che è destinata a diventare il porto di partenza delle prossime missioni sulla Luna e su Marte. Negli ultimi mesi ha volato con Virgin Galactic e da capitano del Falcon, con Space X, per cui ha trascorso tre settimane nella Stazione spaziale internazionale, da cui è tornato lo scorso febbraio.

Al summit parlerà di come la medicina della longevità, con il suo focus sulla comprensione e l’incremento della durata della vita umana, sia centrale per le prossime fasi dell’esplorazione spaziale e come stia gradualmente esplorando le connessioni con l’esplorazione dello spazio. La ricerca nello spazio ha rivelato gli effetti della microgravità sul corpo umano, portando alla comprensione dei processi di invecchiamento e delle malattie associate. Inoltre, la tecnologia sviluppata per supportare la vita nello spazio potrebbe avere applicazioni nella medicina della longevità, come sistemi avanzati di monitoraggio della salute e terapie innovative. Allo stesso tempo, la prospettiva di viaggi spaziali a lungo termine solleva sfide uniche per la salute umana, stimolando la ricerca su come mantenere la vitalità e la resilienza durante le missioni prolungate nello spazio che avranno luogo nei prossimi anni.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milan-longevity-summit-24-marzo-2024-ore-1500-828282704867?aff=oddtdtcreator

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milan-longevity-summit-26-marzo-2024-828315192037?aff=oddtdtcreator

Maggiori informazioni sul sito: www.milanlongevitysummit.org