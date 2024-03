Serata conclusiva e cerimonia di premiazione Sguardi Altrove Women’s International Film Festival

Sabato 23 marzo Cineteca Milano Arlecchino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2024 – Si avvia a conclusione la 31ª edizione di Sguardi Altrove. In attesa della cerimonia di premiazione delle 20.30, la programmazione di sabato 23 marzo prende il via alle 11.00 con in anteprima mondiale The Mechanics of Things alla presenza della regista Alessandra Celesia (sezione Inclusivamente. Inclusion & Diversity) e, a seguire, per il concorso internazionale a regia femminile Nuovi Sguardi, The Feeling that the Time for Doing Something Has Passed della filmmaker statunitense Joanna Arnow: le peripezie di una trentenne newyorkese, tra relazioni sessuali senza futuro, lavori noiosi e malpagati, una famiglia ebrea sempre sull’orlo della crisi di nervi.

Si passa poi alle ore 19.00 con il corto Tutto il mio corpo è stanco di Giulia Visco Gilardi, in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, per proseguire, alle 19.15, con la presentazione della docu-serie SkyOriginal Moda. Una rivoluzione italiana e l’incontro I personaggi femminili nelle serie televisive italiane. Saranno presenti la regista Laura Chiossone, la producer Barbara Frigerio, la scrittrice Simona Busni, le attrici Giorgia Wurth e Giorgia Masseroni. Conducono Patrizia Rappazzo e Sara Recordati. L’evento è in collaborazione con il settimanale Gente (Hearst Italia) e Queerky.

Alle 20.30 Barbara Tarricone Hamilton, la madrina di Sguardi Altrove 2024 Francesca Vecchioni e Patrizia Rappazzo annunceranno i vincitori dei concorsi Nuovi Sguardi, Sguardi (S)confinati e #FrameItalia. Nella serata si terrà anche la premiazione della prima edizione del workshop Le donne sanno ridere. Scrivere commedie al femminile, alla presenza di Mariagrazia Fanchi, Cinzia Masòtina e Daniela Di Maio.

In chiusura, alle 21.15, in omaggio a Sandra Milo cui il festival è dedicato, la proiezione di Salvatrice. Sandra Milo si racconta accompagnato dalla regista Giorgia Wurth.

Redazione