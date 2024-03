TURISMO E CULTURA, ASSESSORI MAZZALI E CARUSO: CAMMINI RELIGIOSI ASSET FONDAMENTALI. FINO A DOMENICA A MILANO LA FIERA ‘FA LA COSA GIUSTA!’

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo.2024 – “L’impegno del Governo sui ‘cammini’, anche religiosi in vista del Giubileo 2025, rientra in una strategia che sostiene concretamente le Regioni nel valorizzare itinerari che costituiscono un asset fondamentale per l’ecosistema turistico regionale”

Lo ha detto Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, commentando l’apertura di ‘Fa’ la cosa giusta’, la più grande fiera italiana del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Il focus della 20esima edizione, ospitata all’Allianz MiCo di viale Scarampo, è il tema dei grandi cammini e del turismo slow, accessibile e sostenibile. Presente, nella giornata di oggi, il ministro del Turismo Daniela Santanché che ha inaugurato la ‘Fiera dei Grandi Cammini’, annunciando l’imminente stanziamento da parte del Governo di ulteriori 15 milioni di euro a sostegno dei cammini religiosi.

“La Lombardia – ha proseguito Mazzali – è una Regione ricca di itinerari, solo la Provincia di Pavia rappresenta il fulcro di ben dieci ?cammini di pellegrinaggio’. Anche il Mantovano è impegnato sul fronte dei ‘cammini’, con 4 progetti, che grazie alle risorse del governo e l’attivismo della Provincia in sinergia con i Comuni, potranno potenziare l’accoglienza e la valorizzazione dei percorsi a vantaggio di visitatori, pellegrini e comunità locali”.

L’ASSESSORE CARUSO: PERCORSI VERSO STORIA E ARTE – “I ‘cammini’ sono percorsi che conducono alla scoperta del patrimonio storico, artistico, architettonico, museale, paesaggistico dei complessi religiosi e dei luoghi di culto, di cui la Lombardia custodisce tesori – commenta Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia-. Valorizzarli significa preservare la nostra storia e identità, ma anche presentarla meglio a chi vuole conoscerla”.

