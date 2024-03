BAREGGIO. MAXI OPERAZIONE DI BONIFICA: RIMOSSI 15 QUINTALI DI ETERNIT ABBANDONATO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 marzo 2024 – Una vasta operazione di bonifica iniziata alle 7.30 del mattino e durata quasi dodici ore, che pone Bareggio tra i Comuni virtuosi a tutela dell’ambiente. Ieri sono stati raccolti circa 15 quintali di eternit abbandonato, oltre a bombole di gas e altro materiale su tutto il territorio comunale.

“Un grande ringraziamento a Bareggio Pulita che ha individuato i 19 siti in cui è stato recuperato il materiale e ha collaborato anche durante l’intervento di rimozione – commenta il vicesindaco Roberto Lonati -. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione un impegno economico e di risorse umane per un ambiente finalmente libero da rifiuti pericolosi. Ribadiamo tolleranza zero sugli abbandoni di rifiuti e avvisiamo che attraverso telecamere, fototrappole e altri mezzi riusciremo a prendere i trasgressori che subiranno un processo con un’ammenda da 10.000 euro. Ringrazio anche il nostro Ufficio Tecnico che ha seguito tutte le operazioni”.

“Dopo i tanti interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici che abbiamo portato avanti negli anni scorsi e anche recentemente nell’area ex Cartiera – aggiunge il sindaco Linda Colombo – la nostra Amministrazione continua su questa linea a difesa dell’ambiente”.

Redazione