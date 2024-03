FLASH MOB DISABILI – M5S IN PIAZZA CON LE ASSOCIAZIONI CONTRO REGIONE: ESSERE SENZA CUORE E’ LA DISABILITA’ PEGGIORE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2024 – Questa mattina i tre consiglieri regionali del M5S Lombardia, erano al fianco delle associazioni, che difendono i diritti delle persone con disabilità, che hanno protestato sotto Regione Lombardia.

Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Io credo che se un Assessore di Regione Lombardia non è in grado di trovare, all’interno dell’intero bilancio regionale, che vale oltre 32 miliardi di euro, dieci milioni di euro per le persone con disabilità, allora non dovrebbe più fare l’Assessore. Il M5s presenterà quindi una mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore Lucchini”.

Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S: “Regione non deve perdere altro tempo e ripristinare le risorse vergognosamente tagliate alle famiglie delle persone disabili.Non solo. Le misure B1 e B2 devono tornare a dare sollievo alle famiglie che hanno il diritto di scegliere di assistere i loro cari. Non avere cuore è la disabilità peggiore”, conclude la 5 Stelle Pizzighini.

