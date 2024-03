Il 24 marzo convegno della Sinistra Europea a Cascina Cuccagna

Presente il segretario nazionale di Rifondazione Maurizio Acerbo.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2024 – Domenica 24 marzo dalle 9.30 alle 18.30, a Milano in Cascina Cuccagna si terrà il convegno organizzato da Rifondazione Comunista in collaborazione con la Sinistra Europea: “Il ruolo della sinistra nella riconversione ecologica: lavoro, intersezionalità e movimenti”.

Crisi climatica, lavoro ed ecofemminismo sono i temi che verranno analizzati in vari panel in cui interverranno esponenti della Sinistra Europea, movimenti ed esperti nazionali.

Saranno presenti, tra gli altri, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, Anna Camposampiero ed Elena Mazzoni della segreteria nazionale, tutti e tre candidati alle elezioni europee per la Lista Pace, terra e dignità promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle.

A questo link il programma dettagliato con tutti gli ospiti e gli interventi:

https://fb.me/e/5oN5cllnQ

Appuntamento domenica 24 marzo dalle 9. 30 per tutto il giorno a Cascina Cuccagna, via privata Cuccagna 2/4, Milano.

Redazione