L’Eurotour degli Eurodeputati PD arriva nella Provincia di Brescia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2024 – Oggi, venerdì 22 marzo, il Partito Democratico ha tenuto la terza tappa dell’Euro-Tour nella provincia di Brescia, per incontrare associazioni di categoria e le filiere produttive del territorio.

Gli Eurodeputati Brando Benifei, e Patrizia Toia, insieme alla Segretaria del PD Lombardia Silvia Roggiani, al consigliere e vicesegretario regionale Gian Mario Fragomeli, al responsabile politiche europee del PD Lombardia Michele Bellini e ai rappresentanti del PD Bresciano, hanno incontrato i rappresentanti dei sindacati, del mondo industriale e hanno visitato il termovalorizzatore di A2A, azienda leader del territorio. Un momento di ascolto, per stimolare una sinergia efficace tra politica e territori e promuovere le misure adottate nel corso della legislatura che hanno favorito lo sviluppo economico locale e la crescita sostenibile.

Dichiarazione di Silvia Roggiani, Deputata e Segretaria del PD Lombardia:

“I risultati dei nostri euro-parlamentari parlano da soli. Siamo a questo evento con Brando Benifei, nominato miglior europarlamentare della legislatura per la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale, e Patrizia Toia, che ha condotto politiche che impattano fortemente sul territorio Brescia, come il nuovo regolamento sul packaging.

Siamo arrivati al paradossale momento in cui il governo italiano non è in grado di sfruttare le risorse date dall’Europa. Con l’ultima revisione del PNRR, è previsto un taglio di 200 milioni per la sanità lombarda e un taglio di 115 milioni di fondi per la lotta all’inquinamento del bacino padano.

La destra, al governo del paese e della nostra regione, si dimostra ancora una volta distante dalle sfide del mondo d’oggi.

Noi siamo qui, in ascolto delle istanze locali e delle problematiche di cittadine e cittadini, per agire in modo coordinato tra territori, governo e Europa, per poter incidere davvero con le nostre politiche”.

La terza tappa dell’Euro-Tour rappresenta un importante passo avanti nell’approfondimento delle tematiche per lo sviluppo e il benessere della comunità bresciana. Abbiamo sottolineato l’impegno del Partito Democratico nell’incanalare le risorse e le energie necessarie per promuovere un dialogo virtuoso tra territori e Europa.

La giornata si è chiusa con l’evento aperto alla cittadinanza: “La transizione verde della manifattura, dal territorio all’Europa”.

Redazione