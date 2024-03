SETTIMO MILANESE – ORTI DELLA GIRETTA, PETIZIONE IN ARRIVO

(mi-lorenteggio.com) SETTIMO MILANESE, 23 marzo 2024 — Orti del Bosco della Giretta, presto una raccolta firme. Ad annunciarla, dopo un sopralluogo e un confronto con i conduttori, è stato il consigliere Ruggiero Delvecchio, candidato sindaco per la lista civica Oltre, Forza Italia e la Lega. “Vogliamo chiedere la possibilità di prevedere una sorta di ‘diritto di prelazione’ – spiega Delvecchio -. Questo per fare in modo che, una volta scaduto il bando, dopo avere speso energie e denaro gli ortisti possano continuare a coltivare i rispettivi appezzamenti senza essere mandati altrove. Inoltre, non è ancora stato risolto il problema dell’acqua, per il quale faremo la segnalazione in Comune già lunedì: oggi fortunatamente è piovuto ma non possiamo sperare sempre nella pioggia. Solleciteremo, infine, la rimozione delle vecchie casette in legno che sono state demolite ma sono ancora abbandonate sul posto: a quando una bella ripulita?”.

