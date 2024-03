TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 26 marzo al 1°aprile – Aperta a Pasqua e Pasquetta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2024 – Ecco GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO dal 26 marzo al 1° aprile:

26 marzo

19.30 FOG Festival | Firmamento – La Veronal

L’acclamata compagnia di danza La Veronal, guidata da Marcos Morau, mette in scena l’avventura universale di chi, varcata la soglia dell’adolescenza, si avvicina alla vita adulta carico di speranze e paure. I movimenti dei danzatori, gesti spezzati e poi ricomposti in affascinanti tableaux vivants, trasportano in un mondo popolato da maschere e marionette, davanti a un cielo di infinite possibilità in cui tutto sembra realizzabile, come infinite appaiono le opportunità per chi sogna di crescere. Nel delicato percorso tra l’abbandono della spensieratezza verso le responsabilità adulte, Firmamento riscopre l’immaginazione come arma per affrontare il futuro, guardando al domani con occhi carichi di aspettativa.

27 marzo

18.00 FOG Festival | Firmamento – Visita tattile e audiodescrizione

In occasione della replica del 27 marzo dello spettacolo Firmamento della compagnia La Veronal Triennale organizza una visita tattile dello spazio scenico e l’audiodescrizione poetica dello spettacolo curata dalla dramaturg Camilla Guarino e dall’artista Giuseppe Comuniello.

19.30 FOG Festival | Firmamento – La Veronal

28 marzo

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

Triennale organizza una visita guidata per scoprire il lavoro del fotografo tedesco Juergen Teller – attivo dalla prima metà degli anni Novanta – noto in tutto il mondo per le sue opere raffiguranti personaggi famosi, per i provocatori editoriali, per le importanti pubblicazioni e le originali campagne di moda. Tra le oltre 1.000 opere esposte in mostra si trovano sia lavori personali che opere su commissione, immagini già note e nuove serie fotografiche, oltre a video e a installazioni. i need to live – dichiarazione e allo stesso tempo frase motivazionale – riassume le sensazioni dell’artista a fronte dei tragici incidenti che hanno segnato la sua vita. Con i suoi scatti riconosce la fragilità dell’esistenza umana e celebra l’importanza di essere vivi.

29 marzo

29 marzo – 8 settembre 2024 Mostra in viaggio | Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli

Presso Design Museum, Londra

La mostra Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli prodotta da Triennale Milano – dove è stata aperta dal 17 ottobre 2020 al 12 settembre 2021 – viene ospitata dal 29 marzo all’8 settembre 2024 al Design Museum di Londra. Questa è la seconda tappa all’estero della retrospettiva, dopo quella al C-Mine di Genk, in Belgio, dove è stata allestita dall’11 febbraio al 9 maggio 2023. L’esposizione è in assoluto la prima mostra museale in Gran Bretagna interamente dedicata al lavoro e al pensiero di Enzo Mari – uno dei principali progettisti, artisti, critici e teorici italiani –, documentati attraverso progetti, modelli, disegni e materiali spesso inediti, provenienti per la maggior parte dall’Archivio Mari donato al CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano, e da istituzioni culturali, collezionisti privati, archivi, aziende, gallerie.

18.30 Visita guidata | Museo del Design Italiano

Triennale propone una serie di visite guidate alla scoperta delle sue mostre e della sua collezione permanente. Il Museo del Design Italiano presenta la sua nuova selezione di oggetti e il suo nuovo allestimento attraversando i cento anni della storia di Triennale, con oltre 300 pezzi scelti tra i 1.600 che compongono le collezioni dell’istituzione e altri in prestito da importanti collezioni private.

30 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

14.30 – 18.30 Esperienza | Triennale Playground

Ingresso libero

Durante il weekend Triennale è a disposizione delle famiglie per un momento di relax e divertimento. Si potrà provare Compo-Scompo, il gioco collaborativo progettato dall’illustratrice e artista Olimpia Zagnoli. Saranno a disposizione gli albi illustrati della collezione di Triennale, carta e colori per disegnare e liberare la fantasia.

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

31 marzo

12.00 Visita guidata | Museo del Design Italiano

14.30 – 18.30 Esperienza | Triennale Playground

Ingresso libero

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

1° aprile

14.30 – 18.30 Esperienza | Triennale Playground

Ingresso libero

18.30 Visita guidata | Juergen Teller i need to live

